Not macht erfinderisch in der Schmöllner Region

Not macht erfinderisch, die Corona-Pandemie und der Stillstand des öffentlichen Lebens auch. Im Schmöllner Wohngebiet An den Queeren ist jetzt eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen worden. Initiiert hat sie Bettina Model, die in diesem Wohngebiet seit acht Jahren zu Hause ist. Einkaufshilfe oder der tägliche Gang mit dem Hund - das bietet die immer größer werdende Gruppe dort an. „Bei uns leben zwar viele junge Familien, aber ebenso viele ältere Menschen sind hier zu Hause“, erzählt Model. „Viele von ihnen wollen sich mit dem Virus nicht anstecken und bleiben vernünftigerweise zu Hause. Andere wiederum sind bereits auf Hilfe angewiesen.“ Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Briefe, Bilder und Gebasteltes für Krankenhaus und Pflegeheim

All diese Menschen will die Nachbarschaftshilfe Queeren Schmölln unterstützen. Was bereits sehr gut angenommen wird, ist die Offerte, den Hund auszuführen. In den vergangenen Tagen wurde die Angebotspalette der helfenden Nachbarn sogar noch erweitert. Kinder, die aktuell weder Kindergarten noch Schule besuchen dürfen, schreiben Briefe und Grußkarten, malen Bilder oder basteln Osterdekoration. All das soll in Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheimen der Region geschickt werden, wo Patienten und Bewohner kaum noch Besuch bekommen dürfen. „Wir hoffen sehr, dass wir den Empfängern damit wenigstens eine kleine Freude bereiten können“, so Model weiter.

Marie Munua ist 27 Jahre alt und Grundschullehrerin. Die junge Frau lebt in Gößnitz und bietet jetzt Eltern und Kindern Hilfe beim Lernen zu Hause an. Foto: Marie Munua

Lernhilfe per Telefon oder Video

Die 27-jährige Marie Munua indes möchte auf andere Weise helfen. Die Grundschullehrerin lebt in Gößnitz und bietet Eltern und Schülern, die in der unterrichtsfreien Zeit gerade über Hausaufgaben und Lernstoff schwitzen, Hilfe und Beratung dafür an. Bei ihr gemeldet hat sich zwar noch niemand, das Angebot hat Munua erst vor wenigen Tagen in die sozialen Netzwerke gestellt. Doch sie ist sicher, dass ihre Unterstützung benötigt wird. „Das weiß ich von Freunden und Bekannten. Auch werde ich oft angesprochen.“ Das veranlasste sie, ihre Hilfe öffentlich anzubieten. Unterstützen möchte sie entweder per Telefon oder Video. Auch empfängt sie Fotos von jenen Schulaufgaben, die besonderes Kopfzerbrechen bereiten. Beraten kann sie im Grundschulbereich und auch höhere Klassenstufen. Geht es um Mathe, Physik oder Chemie der Gymnasiasten, könnte sie sich entweder bei Kollegen Rat holen oder Kontakte vermitteln. „Durch mein Studium verfüge ich noch über sehr viele Verbindungen“, sagt sie.

Tipps für Eltern, die mit ihren Kindern lernen, hat sie ebenfalls parat. Ruhe bewahren und sich und den Kindern Pausen gönnen. Zu Hause zu lernen sei außerdem eine gute Schule für das Lernen im Alltag. Zeiteinteilung und Selbstorganisation lasse sich so sehr gut üben. Ebenso lehrreich seien gemeinsame Unternehmungen. Beispielsweise eröffne das Backen einige Möglichkeiten: Rezepte ausprobieren, Zutaten wiegen und abmessen: „All das bringt viel“, ist sich Munua sicher. Und ganz wichtig für Groß und Klein in dieser Situation: „Einfach den Druck rausnehmen.“

Lieferservice für frisch Gekochtes als Idee

Die Stadt Schmölln feilt derweil an einem Konzept, für das sie mit Gastronomen und Küchenbetreibern in der Schmöllner Region an einem Strang ziehen möchte. Ein Lieferservice für frisch gekochtes Essen soll für all jene aufgezogen werden, die in der aktuellen Situation nicht das Haus verlassen können oder dürfen, krank oder auf Hilfe angewiesen sind. „Die Idee stammt von Thomas Büchner vom Reussischen Hof. Wir als Stadt haben sie gerne aufgegriffen und sind gerade dabei, alle Gastronomen und Küchenbetreiber im Stadtgebiet abzufragen, ob sie mitmachen wollen“, erklärt Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Am Dienstag, 31. März 2020, soll eine erste Telefonkonferenz mit allen Interessierten stattfinden, um die Idee und deren Umsetzung zu besprechen. Wer sich beteiligen möchte, kann sich bis dahin noch melden. Einige habe die Stadtverwaltung bereits per E-Mail angeschrieben.

Mit diesem Lieferservice wollen die Schmöllner gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen, so Schrade, würden die Restaurant- und Gaststättenbetreiber im Gespräch bleiben und hätten zu tun in der aktuellen Situation. Zum anderen rüste sich die Kommune ohnehin dafür, dass die Zahl der mit Corona Infizierten weiter steige und noch mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen sein könnten. In den Küchen würde frisches Essen gekocht, die Stadtverwaltung selbst würde dessen Auslieferung organisieren und übernehmen. Mit der zuständigen Behörde beim Landratsamt habe man sich bereits ausgetauscht, welche Hygienevorschriften zu beachten seien. „Was das angeht, so würde es keine Probleme geben“, sagt Schrade.

Kontakte: Nachbarschaftshilfe Queeren Schmölln 0176/ 81177221; Hilfe beim Lernen zu Hause mit Marie Munua 0178/9748388; bei Interesse zum Mitmachen beim Lieferservice für frisch Gekochtes 034491/76100