Notar Selder geht in den Ruhestand

Justizstaatssekretär Sebastian von Ammon hat am vergangenen Mittwoch, 12. Februar, Notarassessorin Susanne Reichenbach die sogenannte „Bestallungsurkunde“ überreicht.

Sie wurde damit mit Wirkung vom 1. Mai 2020 zur Notarin in Altenburg als Nachfolgerin von Herrn Notar Selder ernannt, der mit Ablauf des 30. April 2020 aus dem Notaramt ausscheidet.

„Wir bekennen uns ganz klar zur Justiz in der Fläche“, so von Ammon. „Rechtssuchenden sollen in Thüringen auch in Zukunft ortsnah notarielle Dienstleistungen zur Verfügung stehen. “

Notare sind unabhängige Träger eines öffentlichen Amtes auf dem Gebiet der vorsorgenden Rechtspflege, so verankert in der Bundesnotarordnung (BNotO). Sie werden in Thüringen nach Anhörung der Notarkammer von der Landesjustizverwaltung zur hauptberuflichen Amtsausübung auf Lebenszeit bestellt. Der Bestellung geht in der Regel ein mindestens dreijähriger Anwärterdienst als Notarassessor voraus.

Notarassessorenstellen werden regelmäßig auf der Internetseite www.justiz.thueringen.de ausgeschrieben