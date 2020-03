Notbetrieb in allen Schmöllner Kindergärten

Denise Fritzsche ist 36 Jahre alt und Mutter einer dreijährigen Tochter. Wie viele Eltern stand sie am Freitag, 13. März, vor dem Frage: Wer betreut mein Kind ab 17. März 2020? „Ich muss das alleine stemmen, mein Mann kann nicht frei machen“, schildert sie ihre Lage. Sie kommt nicht in Frage für eine Notfallbetreuung ihrer Kleinen, ihre Eltern will sie mit der Aufgabe nicht betrauen. Um das Problem zu lösen, steht man im Schmöllner Ortsteil Kleinmückern zusammen. Hier lebt Denise Fritzsche und mit ihr einige junge Familien mehr. „Wir haben uns übers Wochenende zusammengesetzt und eine Lösung gefunden“, berichtet sie. Die Jüngsten im Dorf werden, in kleinen Gruppen, abwechselnd von den betroffenen Eltern betreut. „Das ging ganz unproblematisch“, sagt Fritzsche, die so beruhigt ihrer Arbeit bei Indu-Sol in Schmölln, einem international agierenden Unternehmen in der IT-Branche.

Alle Schmöllner Kindergärten für Notbetrieb geöffnet

In der Stadt Schmölln wurde gestern der Notbetrieb eingerichtet, mit dem Kinder, deren Eltern in so genannten sensiblen Bereichen arbeiten, auch ab 17. März betreut werden. Dafür bleiben alle Kindergärten offen. „So halten wir das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich“, erläutert Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Wie groß der Bedarf ist, wird aktuell ermittelt, die Entscheidung darüber liegt bei den Erzieherinnen und Kita-Leiterinnen vor Ort. "Sie kennen die Eltern am besten", so Schrade. Einen Nachweis vom Arbeitgeber müssen die Mütter und Väter nicht vorlegen. „Wir arbeiten auf Vertrauensbasis, auch wollen wir keine bürokratischen Hürden aufbauen“. Insgesamt rund 550 Kinder werden in den Kindergärten der Stadt betreut, rund 140 Beschäftigte zählt dieser Bereich. Für die Betreuung der Kinder werden nicht alle Erzieherinnen im städtischen Dienst benötigt. Hier wird überlegt, einen Wechseldienst in den Notbetreuungen einzurichten oder Erzieherinnen bleiben mit Lohnfortzahlung zu Hause.

Stadtverwaltung setzt auf individuelle Lösungen

Als Arbeitgeberin setzt die Stadtverwaltung Schmölln auf individuelle Lösungen. „Natürlich arbeiten bei uns Eltern mit Kindern“, so Schrade. Lösungswege für das Betreuungsproblem ab sofort können laut ihm sein, Überstunden abzubauen oder aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten.

Dass alle Regelungen sofort am 17. März greifen, davon geht das Stadtoberhaupt nicht aus. Allerdings ist er optimistisch, dass sich der Notbetrieb in den Kindereinrichtungen der Stadt schnell einpendelt.

Neun Kinder in Ponitzer Notbetreuung

Für neun Kinder organisiert die Gemeinde Ponitz einen Notbetrieb in ihrem Kindergarten. „Um genügend Platz zu haben, werden wir das Vereinshaus für die Betreuung mit nutzen“, sagt Bürgermeister Marcel Greunke (CDU). Das Haus sei wegen der Corona-Pandemie ohnehin geschlossen. „So haben wir dann genügend Raum für die Kinderbetreuung.“ Auch in Ponitz werden dafür nicht alle der insgesamt zwölf Erzieherinnen benötigt. „Die, die nicht gebraucht werden, bleiben erstmal zu Hause. Das regeln wir über Arbeitszeitkonten“, sagt Greunke. Diese Regelung gilt bis Mitte April. „Danach schauen wir, wie es weitergehen soll.“ Was danach kommt, sei ihm aktuell jedoch völlig unklar. „Deshalb wünsche ich mir eine bundeseinheitliche Regelung und klare Ansagen“, so der Bürgermeister. „Immerhin haben wir es mit einer weltweit grassierenden Pandemie zu tun. Da kann es nicht sein, dass wir als kleine Häuptlinge vor Ort allein alle wichtigen Entscheidungen treffen sollen.“

„Bei uns läuft alles geordnet“, blickt Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) auf den Wochenstart in den Gößnitzer Kindergärten zurück. „Die Absprachen laufen, die Notfallbetreuung ist erstmal gesichert.“ Doch an langfristiges Planen ist in der Stadt momentan nicht zu denken. "Wir fahren auf Sicht".

Die neuesten Entwicklungen zum Coronavirus in Thüringen als Newsletter. Melden Sie sich hier kostenlos an: www.otz.de/corona-newsletter.