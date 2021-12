In der Ostthüringenhalle wird am 15. Dezember geimpft.

Öffentlicher Impftermin am 15. Dezember in Schmölln

Schmölln. Impfstoff Moderna wird verabreicht.

Am Mittwoch, 15. Dezember, findet ein öffentlicher Impftermin in Schmölln statt. Ab 13 Uhr wird für alle in der Schmöllner Ostthüringenhalle ein begrenztes Angebot an Moderna Impfstoff geben, der dort als Erstimpfung oder Booster-Impfung verabreicht wird.

Bürgermeister Sven Schrade (SPD) dazu: „Wir sind froh, dass wir in Schmölln dank Frau Enders und Herrn Kretzschmar einen spontanen öffentlichen Impftermin anberaumen und somit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot zur Erst- oder Auffrischungsimpfung anbieten können.“

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anamnesebogen herunterladen

Interessierte werden gebeten, einen Lichtbildausweis, die Krankenkassen-Karte und den Impfausweis mitzubringen. Wenn möglich, sollen Sie bitte auch den Anamnesebogen von der Homepage der Stadt Schmölln herunterladen und diesen ausgefüllt mitbringen.