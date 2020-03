Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Öffentliches Leben im Altenburger Land ist auf Sparflamme

Seit Montag liegt ein weiteres positives Testergebnis vor. Es handele sich um eine 64-jährige Frau, die keinen Bezug zu den bisherigen drei Infektionsfällen aufweist. Der Ehemann steht unter häuslicher Quarantäne.

Unterdessen hat Landrat Uwe Melzer (CDU) zum Schutz der Bevölkerung zwei weitere Allgemeinverfügungen erlassen, die zur Folge haben, dass das öffentliche Leben im Altenburger Land noch viel deutlicher eingeschränkt wird. Demnach sind Veranstaltungen und Menschenansammlungen ab 50 Personen untersagt. Für Veranstaltungen mit weniger Personen gelten strenge Auflagen. Museen, Schwimmbäder, Kinos, Discotheken, Sport- und Fitnesseinrichtungen müssen ab Dienstag schließen.

Gesundheitsamt bittet um Rücksichtnahme

Gleiches gilt für die Schulen und Kindertageseinrichtungen. Dazu gehören auch die Volkshochschule, die Musikschule und das Studio Bildende Kunst des Lindenau-Museums. „Wir bitten dafür um Verständnis“, sagte Amtsarzt Stefan Dhein, Leiter des Fachdienstes Gesundheit. Vor dem Hintergrund, dass es nun im Landkreis vier bestätigte Fälle mit CoVid-19 gebe, sei dieses Vorgehen dringend geboten.

Derzeit sei die Lage in Deutschland sowie in vielen angrenzenden Ländern so, dass sich die Zahl der Infizierten etwa alle dreieinhalb Tage verdoppele. Diese Kurve werde ansteigen, bis etwa 70 Prozent der Bevölkerung infiziert sind, was bei der aktuellen Entwicklung in 70 bis 80 Tagen erreicht werde. Bei einer Mortalitätsrate von zwei bis drei Prozent, die derzeit angenommen wird, würde dies den aktuellen Schätzungen zufolge zwischen 300.000 und 1,8 Millionen Tote bedeuten, so Dhein: „Darum ist der entscheidende Punkt, dass man diesen Zeitraum in die Länge zieht. Denn mit so vielen Infizierten wäre das Gesundheitssystem komplett überlastet.“

Das Gesundheitsamt in der Altenburger Lindenaustraße bestellt die Personen ein, die auf CoVid-19 getestet werden. Ein Erscheinen ohne Termin ist nicht gewünscht. Foto: Andreas Bayer

Das Landratsamt ist gerade dabei, eine Telefon-Hotline einzurichten. Das Gesundheitsamt in Altenburg hat einen Drive-in organisiert, damit Verdachtsfälle nicht aus dem Auto aussteigen müssen. Allerdings werden nur jene Personen getestet, die vom Amt einbestellt wurden, denn die Kapazitäten seien begrenzt. „Es ist nicht hilfreich, wenn Hausärzte die Patienten reihenweise zu uns schicken“, so Dhein.