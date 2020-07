Blick auf den Busplatz in Schmölln, der aktuell barrierefrei gestaltet wird. Ende Juli 2020 sollen die Arbeit beendet werden. Die Mittelinsel dieses Areals ist bereits fertig. Großes Plus im gesamten Paket „Schmölln macht mobil“ sind die abgestimmten Zeiten am Schmöllner Bahnhof. Die Ankunftszeiten sind so abgestimmt, dass große Linien oder der Zug erreicht werden.