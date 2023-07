Ohne Schafe aufgeschmissen: Der Landschaftspflegeverband Altenburger Land braucht tierische Hilfe

Suzann Demmer aus Meuselwitz ist Schäferin aus Leidenschaft und betriebt dies als Hobby. 60 Tiere gehören zu ihrer Herde, sie stehen auf insgesamt acht Flächen plus in ihrem eigenen Garten, insgesamt rund sechs Hektar werden so beweidet. Partner der Schäferin ist der Landschaftspflegeverband Altenburger Land. Aktuell stehen die Tiere auf einer großen Streuobstwiese zwischen Merlach und Zschöpel.