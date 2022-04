Olympiasieger in Altenburg zu Gast

Altenburg. Vierfacher Olympiasieger kommt zum zwölften Skatstadtmarathon.

Der vierfache Bob-Olympiasieger André Lange ist ein besonderer Gast des zwölften Skatstadtmarathons. Der Vortrag des ehemaligen Bobsportlers über sein sportliches Leben findet am Freitag, 10. Juni, um 19 Uhr im Goldenen Pflug statt. Anschließend wird er Fragen beantworten, Autogramme geben und steht auch für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

Als Überraschung wird am Freitag vor dem Goldenen Pflug und am Sonnabend auf dem Markt ein Original Olympiabob von André Lange zu sehen sein, in den man sich auch hineinsetzen kann.