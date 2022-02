Online-Angebote der Altenburger Museen gewinnen an Bedeutung

Altenburg. Auch pandemiebedingt haben Lindenau-Museum und Residenzschloss verstärkt auf Digitales gesetzt.

Auch 2021 haben Online-Anwendungen, vor allem die sozialen Medien, bei den Altenburger Museen weiter an Bedeutung gewonnen.

So wurde am Lindenau-Museum zu Beginn des Jahres die Videoreihe „Kunst für Stubenhocker“ fortgeführt, in der Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter während der Pandemie Einblicke in ihre Arbeit und die Sammlungen boten.

Digitale Ausstellungseröffnung

Auch die beiden Ausstellungen „Gartenlust und Parklandschaft“ und „Gärten vor der Linse“, die eigentlich im Mai in den Räumen des Residenzschlosses Altenburg eröffnen sollten, wurden aufgrund der langanhaltenden Museumsschließungen mit einem Grußwort von Professor Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), Thüringer Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Thüringer Staatskanzlei, digital eröffnet – ein Novum in der Geschichte der beiden Häuser.

In den darauffolgenden Wochen wurden durch eine Videoserie zwölf Gartengeschichten erzählt, die sich mit den Exponaten der Ausstellung beschäftigten.

Zudem beteiligten sich das Lindenau-Museum und das Residenzschloss Altenburg an dem Online-Projekt „#Garteneinsichten“, welches unter Federführung des Museums Burg Posterstein den DigAMus-Award 2021 in der Rubrik „Social Media-Aktionen“ gewinnen konnte.

Über 300 Einsendungen

Bei der Sonderausstellung anlässlich der Verleihung des Gerhard-Altenbourg-Preises an die Berliner Künstlerin Ruth Wolf-Rehfeldt hatte das Lindenau-Museum zur Mail-Art-Aktion „Freiheit!“ aufgerufen. Von den über 300 Einsendungen aus aller Welt wurde eine Vielzahl im Prinzenpalais, aber auch auf den Social-Media-Kanälen des Lindenau-Museums und in einer digitalen Galerie auf der Website präsentiert.

Neben den Sonderaktionen wurde über das ganze Jahr umfangreich über verschiedene (tagesaktuelle) Themen, die Museen betreffend, berichtet. Auch dadurch konnten die Abonnementzahlen der Social-Media-Kanäle durchgängig gesteigert werden.

Doch natürlich haben sich die Museumsleute auch über „reale“ Besucher gefreut.

Aufgrund der umfangreichen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Frühjahr vorigen Jahres konnten die Altenburger Museen erst im Mai beziehungsweise im Juni 2021 wieder für den Besucherverkehr öffnen.

Für Veranstaltungen galten über das ganze Jahr Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl zugelassener Besucherinnen und Besucher.

Und das sind die Besucherzahlen der Museen: Das Lindenau-Museum Altenburg hatte bis Juni geschlossen. Dennoch konnten im vorigen Jahr dort 1150 Gäste gezählt werden.

24.000 Besucher

Im Museum des Residenzschlosses (Schließung bis Juni 2021) wurden 16.500 Gäste gezählt, hinzu kamen noch 7500 externe Besucher.