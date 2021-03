Online-Angebote für angehende Lehrlinge

Gera. Mit einer neu aufgelegten Reihe von Webinaren ergänzen die Thüringer Industrie- und Handelskammern (IHK) ihr Angebot für Eltern und Jugendliche auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz. Junge Menschen brauchen auch in Zeiten der Pandemie gute Ausbildungschancen und eine verlässliche Perspektive für ihre berufliche Zukunft. Ausbildungsbetriebe in Thüringen haben rund 1500 freie Lehrstellen gemeldet und möchten ihre zukünftigen Fachkräfte einstellen.

Finde ich trotz der aktuellen Einschränkungen einen Ausbildungsplatz? Wann startet das neue Ausbildungsjahr? Wer hilft mir bei der Suche nach der richtigen Lehrstelle? Antworten bieten die kostenfreien Webinare der Kammern. Noch im März starten die ersten beiden: Den Auftakt macht am 18. März das Webinar „Wie und wo finde ich eine Ausbildungsstelle“ in Wohnortnähe“. Am 25. März stellt Azubi-Botschafterin Annica Göldner den Ausbildungsberuf Kaufmann für Büromanagement vor.

Das Webinar „Bewerbertraining online“ am 6. April vermittelt Schülern und Eltern Grundlagen zum Ablauf klassischer Bewerbungsgespräche und hilft, Fettnäpfchen zu vermeiden. Während des Seminars werden auch Fragen aus dem Live-Chat beantwortet.

Mit der Digitalisierung halten auch neue Berufsbilder Einzug in das Lehrstellenangebot der Thüringer Ausbildungsbetriebe. Neben neuen Ausbildungsberufen wie Kaufleute im E-Commerce oder für Digitalisierungsmanagement können sich Schüler und Eltern am 15. April bei „Gefragt, gejagt – Neue, moderne Berufsbilder und aktuelle Trendberufe“ ebenso über gefragte Berufe in ihrer Region informieren. In dem Webinar „Wie kann ich mein Kind bei der Berufswahl unterstützen?“ am 17. April werden IHK-Angebote und Webseiten mit Informationen zur Berufswahl vorgestellt. Es werden Hinweise gegeben, wie sich Eltern vernetzen können.

www.macht-eure-kinder-stark.de