Ordnungsamt patrouilliert auch am Abend

Die Trinkfreudigkeit einiger Jugendlicher wird von der Stadtverwaltung jetzt mit Hilfe der Polizei stärker bekämpft. Um das verbreitete und von einigen Gößnitzern als Problem wahrgenommene Verhalten auf öffentlichen Plätzen einzudämmen, finden seit einigen Wochen verstärkte Kontrollen von Mitarbeitern des Ordnungsamtes mit Beamten der Polizeiinspektion Altenburg statt.

Darüber informierte der Erste Beigeordnete René Toll (Initiative Städtebund) auf der jüngsten Stadtratssitzung. „Wir sind so verblieben, dass in der Woche mindestens eine, eher zwei Begehungen machen werden von Ordnungsamt und Polizei, außerhalb der Kernarbeitszeit“, so Toll. Diese laufen bereits seit Ende November. Die Stadtverwaltung sah sich zu diesem Schritt veranlasst, weil wiederholt Unzufriedenheit seitens der Anwohner geäußert worden war. Nach Auskunft des Kontaktbereichsbeamten der Polizeiinspektion Altenburg, Polizeihauptmeister Andreas Schunk, geht es bei den gemeinsamen Streifen hauptsächlich um das Bekämpfen von Ordnungswidrigkeiten: „Im Wesentlichen sollen das Hinterlassen von Müll und der Konsum von Alkohol unterbunden werden.“

Anlassbezogen und unregelmäßig

Federführend sei in diesen Fragen die Stadtverwaltung, die Beamten der Polizei reagieren meist nach Ansprache durch das Ordnungsamt. „Wir werden je nach Möglichkeit und Anlass tätig. Es soll ja auch nicht berechenbar sein, wann wir auftauchen, darum ist der Rhythmus unregelmäßig“, sagt Schunk. Die Stadt hat ihren Mitarbeitern die Möglichkeit eingeräumt, ihren Dienst zu verschieben, damit diese auch in den Abendstunden und am Wochenende tätig werden können.

Da die Mitarbeiter des Ordnungsamtes überwiegend weiblich seien, würden diese Begehungen in den Abendstunden ausschließlich in Begleitung von Polizisten abgehalten, begründet Toll diese Maßnahme. Nach Möglichkeit ist dies der Kontaktbereichsbeamte Schunk, die Polizeiinspektion Altenburg habe aber zugesichert, auch eigenständig die Kontrolltätigkeit im Stadtgebiet zu erhöhen.

Dabei ist laut der polizeilichen Kriminalstatistik Gößnitz in keiner Weise auffällig. Auch bei den bislang durchgeführten Streifen wurden keinerlei Ordnungswidrigkeiten festgestellt.