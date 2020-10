Die Kirche in Schmölln.

Schmölln. Die coronabedingte Zwangspause für Konzerte in der Schmöllner Stadtkirche ist beendet.

Orgelkonzert in Schmöllner Stadtkirche

Mit einem Orgelkonzert wird die coronabedingte Zwangspause der musikalischen Angebote in der Schmöllner Stadtkirche beendet. Am kommenden Samstag, 10. Oktober, laden die evangelisch- lutherische Kirchgemeinde und der Freundeskreis Kultur-Raum-Kirche zu einem Orgelkonzert um 19.30 Uhr ein.

Es erklingen Werke von J. S. Bach, M. Reger, S. Karg-Elert und L.Vierne. Karina Kretzschmar aus Berlin und C. Gustavo La Cruz würden an der Jehmlich-Orgel zu erleben sein, heißt es in der Ankündigung.

Der Eintritt zum Konzert sei frei. Am Ausgang werde um eine Spende gebeten. Die Zuhörer sollten die aktuell gültigen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln beachten, heißt es abschließend.