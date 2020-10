Selbstbewusst steht sie nicht nur zu ihrem Ossi-Sein. Sie nimmt die Deutungshoheit über die Vergangenheit selbst in die Hand und spricht aus dem Nähkästchen ihrer Jugendsünden. Die Kabarettistin und Autorin aus Potsdam, Tatjana Meissner, ist demnächst in Meerane zu sehen.

Freude gepaart mit Selbstironie

Dem Meeraner Publikum dürfte die deutschlandweit gefragte Entertainerin bestens bekannt sein. Im Jahr 2019 begeisterte sie zum Neujahrsempfang der Stadt und zu einer weiteren Kabarettveranstaltung in der Stadthalle die Besucherinnen und Besucher.

Tatjana Meissner muss in keine Rolle schlüpfen, um ihr Publikum zu begeistern, denn sie erzählt mit ihrer charmant-frechen und bezaubernden Art irrsinnig komische Geschichten, paart ihre Lebensfreude mit Selbstironie. Mit ihren vier Romanen und einem Sachbuch begeistert sie als Autorin eine ständig wachsende Leserschaft.

Selbstbewusst mit ostdeutschem Migrationshintergrund

Als Menschenversteherin und Fachfrau steht sie für die etwas andere Comedy, und zwar nicht unter, sondern über der Gürtellinie. Tatjana Meissner bekennt sich nicht nur selbstbewusst zu ihrem ostdeutschen Migrationshintergrund. Sie reist mit ihrem Publikum auch in das untergegangene Land der menschlichen Libido. Am 15. Oktober 2020 kommt sie nun mit ihrem Programm „Es war nicht alles Sex“ nach Meerane. Um 19 Uhr beginnt ihre Show in der Stadthalle, Achterbahn 12 (Einlass ab 18 Uhr). Die Eintrittskarten zu 15 Euro gibt es im Bürgerbüro im Neuen Rathaus, Lörracher Platz 1, zu den folgenden Öffnungszeiten: Montag 8 bis 12 Uhr, Dienstag 14 bis 18 Uhr, Donnerstag 14 bis 16 Uhr und Freitag 8 bis 12 Uhr. Die Eintrittskarten sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Ein Kartenkauf an der Abendkasse ist nicht möglich.