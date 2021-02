Ostthüringen und der Heimatzeitung eng verbunden

Schmölln/Frankfurt am Main. Vor mehr als drei Jahrzehnten zog Marina Jacobi weg aus der Region. Nach wie vor hält sie jedoch der OTZ per Abonnement die Treue

Marina Jacobi gehört wohl zu den treusten Leserinnen der Ostthüringer Zeitung. Ihre Kindheit verbrachte sie in der Schmöllner Region, später lebte und arbeitete sie in Gera. Seit gut drei Jahrzehnten ist Frau Jacobi, die 1953 geboren wurde, in der Nähe von Frankfurt am Main zu Hause. Und sie bezieht nach wie vor die Ostthüringer Zeitung. Die bekommt sie mit der Post. „Zwar immer einen Tag später, aber sehr zuverlässig“, wie sie sagt. Denn auf die Informationen aus ihrer Heimatregion Ostthüringen möchte sie nicht verzichten.