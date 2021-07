OTZ-Jubiläum mit Ihnen gemeinsam in Schmölln begehen

Wie hier in Greiz, wird Redaktionsleiterin Katja Grieser am 27. Juli auch in Schmölln mit Lesern ins Gespräch kommen.

Schmölln. Wir erwarten Sie am 27. Juli auf dem Schmöllner Markt.

Wir haben Geburtstag. Ihre Ostthüringer Zeitung feiert in diesem Jahr 30-Jähriges. Doch das wollen wir nicht allein tun.

Gemeinsam mit Ihnen, liebe Leser, wollen wir unser Jubiläum begehen. Und weil wir es uns seit drei Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht haben, Ihre Sorgen und Probleme zu thematisieren, uns darum zu kümmern, dass eine Lösung gefunden wird, laden wir Sie ein: Kommen Sie am Dienstag, 27. Juli, auf den Schmöllner Markt. Zwischen 8 und 16 Uhr steht das OTZ-Infomobil dort und unsere Mitarbeiter werden für Sie da sein. Kleine Überraschungen gibt es auch.

Redakteure vor Ort

Zwischen 9 und 11 Uhr werden auch der Schmöllner Redakteur Andreas Bayer sowie Katja Grieser, Leiterin der Redaktionen Schmölln, Greiz und Zeulenroda-Triebes, vor Ort sein. Die beiden OTZ-Mitarbeiter haben ein offenes Ohr und hoffen auf zahlreiche Tipps und Hinweise. Und wir versprechen Ihnen, dass wir den Sachen, die Sie uns erzählen werden, nachgehen werden – so, wie Sie das von uns kennen. Also, wir hoffen am Dienstag auf viele gute Gespräche am OTZ-Infomobil.