Hunderte Menschen feierten im vergangenen Jahr am Tag der deutschen Einheit ein großes Fest in der Schmöllner Gartenstraße.

Schmölln. Das integrative Straßenfest in Schmölln am 3. Oktober fällt aus. Stattdessen ist eine Ausstellung zu sehen.

Outdoor-Galerie statt Straßenfest in Schmölln

Das integrative Straßenfest in der Schmöllner Gartenstraße am Tag der Deutschen Einheit ist Tradition. Aufgrund der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr aber alles anders, denn räumliche Nähe ist nicht möglich.

Deshalb haben sich die Mitarbeiter des Diakonats des Kirchenkreises Altenburger Land etwas Neues ausgedacht. In der Gartenstraße befinden sich mehrere Einrichtungen, die für Integration zuständig sind. Dazu gehört ein Alten- und Pflegeheim, ein Wohnheim für Schwerbehinderte oder die Unterkunft für Asylbewerber. Mit ihnen gemeinsam und weiteren Partnern aus dem Altenburger Land wird nun eine Outdoor-Galerie gestaltet.

Kleeblatt-Konzert mit dem Kabarett „Wirsing“

Über 30 Meter weit hängen acht große Banner mit Kunstwerken, die in den verschiedenen Häusern und Kursen entstanden sind. Ausgestellt werden Bilder von mehrfach behinderten Jugendlichen, Kunstwerke aus dem Wohnheim für psychisch Kranke, Arbeiten von Künstlern des Vereins Futura, des Schmöllner Jugendzentrums „theBase“, Werke aus dem Kurs für intuitives Malen sowie dem Lindenau-Museum.

Auch das Seniorenheim hat Bilder gebracht und die Begegnungsstätte der Caritas. Flüchtlingsfrauen aus der Euroschule Altenburg haben eine Patchwork-Decke gefertigt.

Die Galerie ist bis zum 25. Oktober in der Gartenstraße für jedermann zu besichtigen. Eröffnet wird diese Schau am Sonntag, 4. Oktober, 15 Uhr. Im Anschluss findet ein Kleeblatt-Konzert des Kabaretts „Wirsing“ statt.