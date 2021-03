Pandemie verlangt von Frauen im Altenburger Land viel ab

In diesem Jahr jährt sich zum 110. Mal der Internationale Frauentag.

Der 8. März ist ein Jubiläumstag, welcher Anlass zu einer besonderen Ehrung und Feier bietet. Doch gerade 2021 wird eine solche Feierlichkeit nicht durchgeführt werden können. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die traditionelle Frauentagsfeier im Landkreis nicht stattfinden. „Dies bedauere ich sehr. Dennoch gratuliere ich allen Frauen im Altenburger Land sehr herzlich zum Internationalen Frauentag und danke ihnen zugleich für ihr Engagement“, erklärt Landrat Uwe Melzer (CDU).

Der 8. März sei ein symbolischer Tag, der immer wieder aufs Neue daran erinnert, das Gleichberechtigung und Frauenrechte auch im 21. Jahrhundert weltweit noch immer nicht überall selbstverständlich sind. In der seit über einem Jahr andauernden Corona-Pandemie werde vor allem von den Frauen und Müttern besonders viel abverlangt.

„Mein besonderer Dank gilt deshalb in diesem Jahr den Müttern, die Beruf und Familie in dieser angespannten Lage meistern. Das ist keine einfache Situation, das weiß ich aus Gesprächen und meinem persönlichen Umfeld“, so der Landrat weiter. Die Pandemie-Lage sei jedoch nicht hoffnungslos. Sie zeige, zu welchen Leistungen die Menschen in extremen Situationen fähig sind. Bei vielen Müttern kommt zur beruflichen Tätigkeit neben der Hausarbeit noch die Kinderbetreuung samt schulischer Unterstützung. Viele Frauen arbeiten zudem im Homeoffice. Das ist eine Belastung, die enorm viel abverlangt.

„Die psychischen, emotionalen oder körperlichen Puffer sind bei vielen Frauen am Limit“, zollt die Gleichstellungsbeauftragte des Altenburger Landes, Carina Michalsky, den Damen im Landkreis ihren Respekt. „Ich hoffe, wenn wir 2022 den 111. Internationalen Frauentag begehen, dass wir dann den Frauen im Altenburger Land wieder ganz persönlich für ihren Einsatz und ihre besondere Rolle in unserer Gesellschaft danken können“, sagt sie.