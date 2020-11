Park am Coßwitzanger bleibt längere Zeit gesperrt

Aufmerksame Spaziergänger haben es vorige Woche schon bemerkt: Die Parkanlage am Coßwitzanger ist an allen sechs Zugängen gesperrt. Die Ursache dafür ist laut Stadtverwaltung drohender Baumbruch. Der für die Beurteilung der Bäume zuständige Mitarbeiter des Bauamtes hat Anfang November bei einer Routinekontrolle einige Bäume festgestellt, die innen hohl sind und daher umzufallen drohen.

Weil der schlechte Zustand der überwiegend betroffenen Linden für Laien nicht zu erkennen ist, wurden die Schilder auch häufig von den Spaziergängern ignoriert. „Wir haben vor kurzem noch nicht-amtliche Zusatzzeichen anbringen lassen, um das Verständnis der Passanten zu erhöhen“, sagt Jennifer Meyer von der Straßenverkehrsbehörde der Stadt. Diese weisen nun auf die potenzielle Lebensgefahr durch umstürzende Bäume hin.

Weder Krankheit noch Schädlinge verantwortlich

Die Ursache für den bedrohlichen Zustand der Bäume ist allerdings weder ein Schädling noch Pilzbefall. Vielmehr liege es daran, dass die Bäume vor etwa 25 Jahren auf Stock gesetzt worden seien. Die Pflanzen hätten daraufhin zahlreiche Nebentriebe ausgebildet. Darum sei der Hauptstamm in einigen Fällen inzwischen hohl und drohe auszubrechen, so der Baumsachverständige, der nicht genannt werden will. Die Gefahr drohe vor allem, wenn es hohe Niederschläge gebe oder Schnee falle. Unter hoher Schneelast könnten die Bäume nicht mehr standhalten und umfallen.

Die betroffenen Bäume verteilen sich dabei über das gesamte Parkgebiet unterhalb der Kirche. Diese müssen nun zurückgeschnitten oder gleich ganz gefällt werden, was die Stadtverwaltung nun etappenweise angehen will. Wegen der Hanglage und der erforderlichen Technik können die Mitarbeiter des Bauhofes aber höchstens einen Teil davon selbst erledigen. „Das muss eine Fremdfirma übernehmen, wir haben dafür wir gar nicht die nötige Ausrüstung und Genehmigung“, sagt Bauhofleiter Falko Paul. Nötig seien in vielen Fällen Baumkletterer und Hebebühne.

Für den normalen Spaziergänger weist nichts auf die drohende Gefahr hin, die Schäden erkennt nur der Experte. Foto: Andreas Bayer

Bis dahin darf der Park aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. Es werde länger dauern, heißt es aus der Stadtverwaltung. Doch wie lange genau, mag im Rathaus bislang niemand schätzen.