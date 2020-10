Peggy Laaß leitet Abenddienst

Seit Beginn der Spielzeit 2020/21 ist Peggy Laaß neue Leiterin der Abteilung Abenddienst am Theater Altenburg Gera.

Sie übernimmt damit die Aufgaben von Franziska Elisabeth Kretschmer, die wiederum ins Puppentheater Gera wechselt und dort fortan als Referentin und Disponentin arbeitet.

Die in Gera geborene Peggy Laaß ist gelernte Facharbeiterin für Postverkehr und kam 2005 als Quereinsteigerin ans Theater. Zunächst war sie als Aushilfskraft im Marketing, später befristet in Finanzbuchhaltung und Personalabteilung tätig. Ab 2012 übernahm sie dann in Festanstellung die Mitarbeit in der administrativen Verwaltung.

Neben den Aufgaben in der Personalabteilung gehörte auch die Mitgliederverwaltung des Kinder- und Jugendchores, des Philharmonischen Chores sowie des Kinder- und Jugendballetts zu ihren Aufgaben.

Mit all diesen Erfahrungen und guten Kenntnissen über die spezifischen Anforderungen des Theaterbetriebes koordiniert Peggy Laaß nun das Team der Pauschalkräfte im Abenddienst.

Der Abenddienst kümmert sich um Einlass, Kartenkontrolle, Platzeinweisung und Publikumsfragen. Zwar fallen auch der Verkauf von Programmheften und die Annahmen sowie Ausgabe der Garderobe an, jedoch ändert sich das derzeit coronabedingt. Gerade wird eher dabei geholfen, dass das Publikum die Maßnahmen zum Infektionsschutz einhält.

Kontakt Peggy Laaß: Telefon 0365/8 27 91 37, E-Mail: peggy.laass@theater-altenburg-gera.de