Personallücke klafft in der Impfstelle Schmölln

Schmölln/Altenburg. Kassenärztliche Vereinigung Thüringen sieht aktuell keine Möglichkeit, nach dem 23. Dezember im Altenburger Land weiter gegen Corona anzuspritzen.

Die einzige Impfstelle im Altenburger Land in der Schmöllner Robert-Koch-Straße schließt nicht am 14. Dezember dieses Jahres. Diesen Termin hatte am Montag das Landratsamt verbreitet und geht auf einen internen Kommunikationsfehler in der Kreisbehörde zurück. Das macht die Situation aber nicht besser.

Gegen Corona angespritzt und geboostert wird im Haus 3 des Klinikums nur noch bis zum 23. dieses Monats. Das stellt die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) nun auf Nachfrage dieser Zeitung klar. „Es bleibt dabei“, sagt Luisa Ihle, Leiterin Stabsstelle Kommunikation/Politik bei der KVT.

Personallücke klafft

Denn: „Zum aktuellen Stand werden wir nicht ausreichend Personal haben, um die Impfstelle weiter zu betreiben.“ Im Zuge der geplanten Schließung zum Jahresende, welche für alle Thüringer Impfstellen seit September angedacht ist, habe sich das Personal in Schmölln gezwungen gesehen, sich um eine anderweitige Anstellung zum neuen Jahr zu bemühen.

Die KVT kann ihren Impfbetrieb in Schmölln nicht absichern. Es fehlen zwei Impfstellenmanager und vier Helfer für den Check-In. Noch größer klafft die Personallücke, wenn an sieben Tagen geimpft werden soll. Dann braucht es drei Impfstellenmanager und sechs Leute am Empfang.

Bis dato waren in der Robert-Koch-Straße zwei Impfstellenmanager sowie ein Arzt tätig, die seit der Eröffnung im Januar 2021 bis heute 42.547 Impfdosen verabreichten. Die Nachfrage nach der Schutzimpfung ist indes in die Höhe geschnellt.

Laut KVT ist die Zahl der wöchentlichen Impfungen seit der 45. Kalenderwoche an allen Thüringer Impfstellen, bei den mobilen Impfteams sowie in den Vertragsarztpraxen von etwa 60.000 auf fast 120.000 gestiegen.

Alternativen für alle im Landkreis, die sich nach dem 23. Dezember die Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen möchten, gibt es Stand jetzt im Altenburger Land keine. Mobile Impfteams der KVT, die die einzelnen Kommunen im Landkreis anfahren, wird es laut Ihle nicht geben. „Sie sind lediglich für die Impfungen in Einrichtungen sowie die Durchführung von Sonderimpfaktionen zuständig und damit auch vollständig ausgelastet.“

Stattdessen verweist Ihle auf die angrenzenden Regionen: auf Impfstellen in anderen Landkreisen, der Stadt Gera sowie bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten.

Welcher Mediziner im Altenburger Land Coronaschutzimpfung anbietet, könne über die Arztsuche der KVT in Erfahrung gebracht werden. Hierzu helfe das Schlagwort „Corona-Impfung“ und die Eingabe eines Ortes und eines Umkreises.

Allerdings, so schränkt sie ein, sei zu beachten, dass die Einträge der Ärztinnen und Ärzte freiwillig seien, die Suchergebnisse also keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhöben. Aber: „Für einen Umkreis von 25 Kilometern lassen sich für Altenburg beispielsweise 13 Treffer finden.“

Hinzu kämen die Sonderimpfaktionen jeden Samstag an allen Thüringer Impfstellen von 7.30 bis 13.30 Uhr.

Angebote aus Schmölln und dem Landratsamt

Unterdessen arbeiten Landratsamt und auch die Stadt Schmölln daran, den Personalmangel in der Impfstelle Schmölln zu beheben. Bürgermeister Sven Schrade (SPD): „Wir müssten erstmal die Parameter kennen und gesagt bekommen, wer und was gesucht wird.“ Dann könne man sich in die Spur begeben.

Und auch Landrat Uwe Melzer (CDU) hält an dem Angebot an die KVT fest: „Seit der Eröffnung des Impfzentrums hat der Landkreis immer wieder der KVT seine Unterstützung angeboten, auch in Sachen Personal. Das Angebot steht weiterhin. Zum Beispiel ist in unserer Bürgerhilfe-Datenbank auch medizinisches Personal gelistet“, erklärt er.

Ob das hilft? Luisa Ihle: „Ich kann nur sagen – wenn genügend Personal zur Verfügung steht, kann natürlich weiter geimpft werden. Vermutlich aber nicht vor Januar, da in den Tagen zwischen den Festen vermutlich Termine für Kinderimpfungen vorgehalten werden – in Erfurt, Leinefelde und Sömmerda.“