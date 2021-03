Hartmut Reinhold, Chef des Landschaftspflegeverbandes Altenburger Land (vorn) und Tobias Eggert von der Natura 2000-Station „Osterland“ an einem Amphibienschutzzaun, den sie und zwei weitere Mitarbeiter am 16. März 2021 an der vielbefahrenen Landesstraße zwischen Zehma und Ehrenhain aufstellten..