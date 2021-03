Perspektive verdient

Der erste Schnitt oder besser gesagt, der erste Schritt ist getan. Friseure, aber auch Blumenhändler und Gartencenter, dürfen wieder öffnen. Gerade im Fall der Friseurläden war das ein notwendiges Vorgehen, nicht etwa, weil es um den neuesten Haartrend geht, sondern das Schneiden der Haare zur Körperhygiene gehört. Alles in allem bleibt es jedoch eine groteske Situation. Während auf einmal und überall über Lockerungen gesprochen wird, steigen die Coronazahlen wieder langsam an. Vor nicht einmal drei Wochen wären wohl solche Diskussionen um Lockerungen nicht möglich gewesen. Scheinbar ist auch auf politischer Ebene erkannt worden, dass eine alleinige Orientierung an Inzidenzzahlen nicht zielführend ist, um auch die Akzeptanz von Schutzmaßnahmen in der Bevölkerung zu erhalten. Niemand in der Gesellschaft sollte gerade in dieser schwierigen Situation vergessen, jeder sollte mitgenommen werden: Risikogruppen, Einzelhändler, Eltern. Es wird immer deutlicher, dass wir mit dem Virus noch eine ganze Zeit leben werden müssen. Vorsicht muss einem Neustart angepasst werden. Die Politik ist eine klare Perspektive schuldig geblieben. Doch diese braucht Dienstleister, Einzelhandel und Gastronomie. Wie schwierig und unberechenbar die Situation durch Corona auch sein mag – eine Perspektive, klare Antworten und vor allem Hoffnung haben alle verdient. Vor allem verdient nach dieser Zeit der Entbehrungen.