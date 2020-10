Pfarrer aus Weißbach: Eine starke Demokratie benötigt engagierte Bürger

Wenn am Samstag um 10 Uhr in der Stadtkirche St. Nicolai ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert wird, will Pfarrer Dietmar Wiegand einen Text verlesen, den er auf den Tag genau vor 30 Jahren auch schon vorgelesen hat. Er trägt den Titel „Bis die Mauern auch in uns zerbröseln“ und ist von Friedrich Schorlemmer. Um deutlich zu machen, dass der Prozess nicht beendet ist.

„Wer, wenn nicht wir?“, fragten sich die Studenten der kirchlichen Hochschule Leipzigs im Herbst ´89, zu denen auch Dietmar Wiegand damals gehörte. Als 20-jähriger Student genoss er wie seine Mitstudenten relativ viele Freiheiten. Der SED-Staat konnte in die Kircheninstitution nicht hineinreden, man tauschte sich untereinander offen aus, kam an Literatur heran, die eigentlich verboten war.

Als es im Nachgang der Kommunalwahl 1989 die ersten Verhaftungen gab, hätten die Rektoren der kirchlichen Hochschulen ihre Studenten meist erfolgreich wieder aus der Haft geholt.

Den aufrechten Gang wieder gelernt

So hat Wiegand den demokratischen Aufbruch hautnah miterlebt. „Es war ein großes Aufatmen am Abend des 9. Oktober. Wir lagen uns in den Armen, weil es friedlich geblieben war“, erzählt er. Zur Montagsdemonstration eine Woche später haben er und seine Mitstudenten bereits Flugblätter verteilt und Transparente getragen.

Das Spruchband mit der Aufschrift „Freie Wahlen in einem offenen Land“ besitzt er heute noch. Ebenso wie die Schuhe, die er damals trug. Erst am nächsten Morgen habe er bemerkt, dass er beide Absätze verloren hatte.

Im Oktober ´89 sei er von Veranstaltung zu Veranstaltung gehetzt, im November jedoch hat er Leipzig verlassen. „Ich wurde in meinem Heimatdorf mehr gebraucht“, sagt er. Deshalb habe er in Nazza bei Eisenach Bürgerforen organisiert und den SPD-Ortsverein aufgebaut.

Bei allen vier Wahlen im Jahr 1990 war er Mitglied des Wahlvorstandes. Man habe gemerkt, wie alle aufgewacht seien, die plötzlich frei ihre Meinung sagen durften. Die Menschen hätten damals ihre Mündigkeit wiedererlangt, den aufrechten Gang gelernt.

Auch als Pfarrer das Parteibuch behalten

Im Zuge der Herbstrevolution war er in die SDP eingetreten, die sich wenige Wochen darauf in SPD umbenannte. Leider habe sich die Parteienvielfalt von damals nicht erhalten. „Ich freue mich über jeden Christenmenschen, der sich in irgendeiner demokratischen Partei engagiert“, so Dietmar Wiegand.

Er sei überzeugt, dass eine starke Demokratie engagierte Bürger in den Parteien benötigt. Mit dieser Begründung habe er sein Parteibuch auch behalten, als er in den Pfarrdienst eingetreten ist. Man müsse immer im Gespräch bleiben.

Im Jahr 1999 wurde Wiegand als Vikar an die Brüderkirche in Altenburg geschickt, 2002 an der Bartholomäikirche zum Pfarrer ordiniert. Von 2004 bis 2007 wirkte er nahe seiner alten Heimat, als persönlicher Referent des Eisenacher Bischofs. 2007 ist er nach Schmölln gegangen, wegen der Geburt seines Sohnes in Altenburg. Damals seien alle drei Pfarrstellen in Schmölln ausgeschrieben gewesen, doch nur zwei wurden besetzt. Im Februar 2008 wurden Thomas Eisner und Wiegand zeitgleich in ihr Amt eingeführt.

Die ersten drei Jahre waren dabei von einer stetigen Stellenerweiterung geprägt. War er anfangs nur für drei Kirchen zuständig, waren es 2011 bereits zehn Dorfkirchen, die er regelmäßig zu betreuen hatte. Dabei ist es bislang geblieben, auch wenn es nicht lange so weitergehen kann, denn die Anzahl der Gemeindeglieder schrumpft beständig.

Die Erfahrung prägt ein Leben lang

Wir haben auch heute noch Mauern in den Köpfen, ist Wiegand überzeugt. „Dialog ist nicht einfach, Dialog muss gelernt werden“, sagt er. Mitunter habe er das Gefühl, manche Menschen mauerten sich in ihren Weltbildern ein, rechts wie links, und hätten gar keine Bereitschaft, der anderen Seite zuzuhören.

Wichtig sei jedoch, sich vom Freund-Feind-Schema zu verabschieden und jede Person zu respektieren, unabhängig von ihrer Weltanschauung oder ihren Taten.

Die Fahrradtouren, die er seit 2013 jährlich mit den Jugendlichen seines Kirchenkreises unternimmt, führten ihn auch schon einige Male in das ehemalige Grenzgebiet. Zum Beispiel von der Werraquelle bis Trefffurt, an seinem Geburtsort vorbei.

„Ich erzähle dann immer, dass man von meinem Heimatdorf ohne Passierschein nicht bis ins Nachbardorf durfte, obwohl das auch noch in der DDR lag. Das ist für die weit weg, so als ob man jemandem meiner Generation etwas vom Krieg erzählt. Man ist dadurch aber geprägt worden“, sagt Dietmar Wiegand.