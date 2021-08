Pfarrhof Nöbdenitz lädt zum Sommertheater

Nöbdenitz. „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ am Samstag auf der Open-Air-Bühne

Der Nöbdenitzer Pfarrhof lädt zum Sommertheater neben der tausendjährigen Eiche ein. Das findet am 28. August, 18 Uhr, statt. Gezeigt wird „Herr Puntila und sein Knecht Matti“. Spielstätte ist die Open-Air-Bühne im Pfarrhof Nöbdenitz. Vor der Kulisse der ehrwürdigen Nöbdenitzer Kirche und der tausendjährigen Eiche entführt das Sommertheater nach Finnland. Dort hörte Bertolt Brecht verrückte Geschichten von den listigen Versuchen der einfachen Leute mit den Dummheiten der feinen Herrschaften fertig zu werden. Ein Herr, ein Knecht – und die segensreiche Wirkung des Alkohols. Bertolt Brecht ist der Meinung, dass man das, was zu verändern ist in der Gesellschaft, am besten in einer Komödie darstellt. „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ heißt sein Beitrag, uraufgeführt in Zürich 1948. Das Volksstück von Bertolt Brecht liefert auf vergnügliche Weise eine clevere Analyse der Gesellschaft, bei der die Diskrepanz zwischen dem menschlichen Handeln sichtbar wird. Brecht hat diesen Kampf auf dem Land mit Lust und Witz betrachtet und eine wunderbar hintersinnige Komödie hinterlassen, die als Sommertheater in Nöbdenitz gezeigt wird.

Das Stück richtet sich zwar an Erwachsene, kann aber auf jeden Fall auch von Kindern besucht werden. Karten gibt es im Schmöllner Bürgerservice, Amtsplatz 3; in Nöbdenitz im Blumengeschäft Jahn und im Pfarrhof sowie an der Abendkasse. Kartentelefon 0176/52 31 35 97 oder 034496/6 46 16.