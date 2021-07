Pflanzen kultivieren wie die Altenburger Herzöge

Altenburg. Im Residenzschloss können Interessierte Miniaturgärten im Glas gestalten

Bereits die Herzöge in Altenburg stillten ihre Sehnsucht nach exotischen Pflanzen und ihr Fernweh durch Gewächshäuser für Orchideen und Ananaspflanzen, die zuvor auf Schiffen aus dem tropischen Regenwald über das Meer in kleinen Glaskästen nach Europa transportiert wurden.

Flaschengarten nicht nur ein Hingucker für jeden Pflanzenfreund

Aktuell blühen der Trend für außergewöhnliche Zimmerpflanzen und die Liebe zu exotischem Grün in Form von Flaschengärten wieder auf. Im Rahmen eines Workshops können Interessierte bald am Altenburger Residenzschloss einen Flaschengarten mit tropischen Zimmerpflanzen nach eigenen Vorstellungen erstellen. In zwei Stunden gestalten die Kursteilnehmer einen geschlossenen Ökokreislauf in einem Glas. Der Inhalt –Substrat, Erde, Mikroorganismen, Pflanzen, Luft und Wasser – erzeugt sein eigenes Ökosystem im Behälter. Dieses grüne Wunder benötigt keine weitere Pflege und kann sich jahrelang selbst erhalten.

„Der ewige Garten im Glas ist nicht nur ein Hingucker für jeden Pflanzenfreund, sondern auch besonders pflegeleicht und ein ideales Geschenk“, empfiehlt die Kursleiterin Anne Oswald. Die Teilnehmer erfahren nebenbei Wissenswertes zu Geschichte und Handwerk des Flaschengartens. Alles, was zur Erstellung des Tropengartens hinter Glas benötigt wird, wird bereitgestellt.

Die Teilnehmer wählen die Farbe und Form der Pflanzen sowie die Dekoration persönlich aus und sammeln gegenseitig Inspiration. Zum Schluss können sie ihr eigenes natürliches Kunstwerk mit nach Hause nehmen.

Materialwird bereitgestellt

Der Workshop findet begleitend zu den beiden Ausstellungen „Gärten vor der Linse – Die Gartenstadt Altenburg“ und „Gartenlust und Parklandschaft – Die Geschichte des Altenburger Schlossparks“ im Residenzschloss Altenburg im Rahmen der Ausstellungsserie „Grünes im Quadrat“ statt.

Um eine Voranmeldung bis Mittwoch, 14. Juli, wird gebeten. Weitere Informationen und Anmeldung bei Anne Oswald unter Telefon 03447/512718, oder per E-Mail a.oswald@residenzschloss-altenburg.de.

Der Kurs findet mit maximal zehn Teilnehmern statt.

Sonnabend, 17. Juli, von 14 bis 16 Uhr, Workshop „Grünes Wunder im Glas – Anlegen eines Flaschengartens“. Für Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene, Materialkosten: 30 Euro pro Person