Pflegefachkräfte mit neuem Abschluss an Geraer Fachschule

Gera. Aderlass an der SBBS Gera: Von 86 Azubis erhielten gerade einmal 22 ihre Zeugnisse.

Es war eine Premiere an der Staatlichen Berufsbildenden Schule (SBBS) Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik Gera. Erstmals wurde in der Krankenpflege nach den Vorgaben des im Jahr 2020 in Kraft getretenen Pflegeberufegesetzes ausgebildet.

In der neuen dreijährigen Ausbildung wird nicht – wie früher – zwischen Alten- und Krankenpflege unterschieden wird, sondern der allgemeine Berufsabschluss Pflegefachmann oder Pflegefachfrau erworben.

Unterricht lange nur digital möglich

Schulleiterin Saskia Nörenberg erinnerte in ihrer Festrede an den Ausbildungsstart im September 2020, noch während der Corona-Pandemie: „Meine erste Stunde in den Klassen hätte ich im folgenden Januar gehabt. Die Schüler persönlich kennengelernt habe ich erst im Mai. So lange war der Unterricht nur digital möglich.“

Der durch die neue Ausbildung geforderte Perspektivwechsel in der Pflege und Pflegeausbildung stellte alle Beteiligten vor große Herausforderungen, die teilweise unterschätzt wurden. Immer wieder kamen neue Hinweise, Erläuterungen und Verfügungen hinzu. Der Aderlass innerhalb der vier gestarteten Klassen war groß. 86 Pflegefach-Azubis hatten die Ausbildung begonnen. Gerade einmal 22 Absolventen erhielten schlussendlich ihre Abschlusszeugnisse mit der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Sieben verlängerten die Ausbildung oder müssen nicht bestandene Prüfungen wiederholen.

Berufsbegleitendes Studium auf der Agenda

Maria Benda und Jonas Reimann sind mit einem Durchschnitt von 1,2 als Jahrgangsbeste geehrt worden. Die 21-Jährige aus Bad Köstritz lernte am SRH Wald-Klinikum in Gera und arbeitet künftig in einem Seniorenpflegeheim in Kraftsdorf. „Ich will berufsbegleitend Pflegemanagement studieren, dafür sind die Voraussetzungen in Kraftsdorf bestens“, verriet sie.

Jonas Reimann (25) aus Gera lernte in der Praxis an den Waldkliniken Eisenberg und ist dort seit 1. September auf der Inneren/Chirurgie tätig.