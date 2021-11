Pianistin aus der Ukraine spielt in Ponitz

Ponitz. Konzert im Renaissanceschloss am 13. November.

Am Samstag, 13. November, 19.30 Uhr, gastiert die ukrainische Pianistin Violina Petrychenko im Festsaal des Renaissanceschlosses.

In ihrer Heimatstadt Saporoschje begann sie ihre Ausbildung in Musikwissenschaft und als Pianistin. Ihr Studium führte sie nach Kiew, Weimar, Köln, Essen. Gegenwärtig arbeitet und unterrichtet sie in Köln.

Ukrainische Musik und Kultur bekannter machen

Die Pianistin sieht ihre Mission darin, ukrainische Musik und Kultur bekannter zu machen. Drei CD- Einspielungen widmete sie bisher ukrainischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Im aktuellen Konzert erklingen Werke von Bach, Beethoven, Franck, Kosenko und Piazolla.

Aufgrund der begrenzten Platzkapazität ist eine Platzreservierung unter Telefon 03764/42 94 (bei Abwesenheit Anrufbeantworter nutzen und Nummer hinterlassen) oder per E-Mail fv@schloss-ponitz.de erforderlich.

Das Konzert wird unter Beachtung der 3G-Regel durchgeführt.