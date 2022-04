Pilgerwanderung bis Zschernitzsch

Schmölln. Neugierige oder am Pilgern Interessierte herzlich eingeladen. Schweigezeit für innere Einkehr ist Teil der Wanderung.

Zu einer Pilgerwanderung lädt die Schmöllner Begegnungsstätte der Caritas ein. Diese findet am Sonntag, 15. Mai, mit Unterstützung der katholischen und evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde statt, heißt in der Ankündigung. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der katholischen Kirche auf dem Lindenberg in Schmölln. Bei einem Zwischenstopp um 11.30 Uhr soll an der Stadtkirche Sankt Nicolai der Pilgersegen erteilt werden. An diesem Ort können weitere Pilger hinzukommen.

Weiter soll die Route in Richtung Bohra führen. Dabei sei eine Mittagsrast im Grünen ist vorgesehen, heißt es. Eine kleine Sitzunterlage hierfür könne mitgebracht werden. Das Tagesziel, die evangelische Kirche Zschernitzsch, soll circa 14.30 Uhr erreicht werden. Danach werde der Weg als Schweigezeit für die innere Einkehr zurück zum Ausgangspunkt fortgesetzt. Dort werden die Pilger gegen 16 Uhr verabschiedet.

Verpflegung solle durch die Pilger selbst mitgebracht werden. Weiter wird informiert, dass Offenheit für die christliche Botschaft sowie das Sich-Einlassen auf andere Menschen selbstverständlich sein sollte. Die Streckenlänge betrage etwa acht Kilometer. Neugierige oder am Pilgern Interessierte seien herzlich eingeladen. Eine Anmeldung sei zudem nicht erforderlich.