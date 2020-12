Pipeline durch das Altenburger Land erfolgreich ausgetauscht

Nach mehr als zweijähriger Bauzeit sind die Bauarbeiten zur Erneuerung der Ferngasleitung quer durch den Landkreis abgeschlossen. "Vereinzelt müssen noch einige Oberflächen wieder hübsch gemacht werden, aber im wesentlichen sind wird fertig", sagt Ralf Borschinsky, Pressesprecher der Ontras Gastransport GmbH, welche die Pipeline betreibt.

Das Tochterunternehmen der Aktiengesellschaft Verbundnetz Gas (VNG) aus Leipzig hat dafür auf einer Gesamtlänge von 70 Kilometern, davon rund 44 Kilometer in Sachsen und rund 26 Kilometer im Altenburger Land, einen über 50 Jahre alten Leitungsstrang erneuert. Seit Ende Oktober waren die Arbeiter nur noch an der Unterquerung der Bahntrasse bei Altenburg beschäftigt, was inzwischen auch erfolgreich abgeschlossen wurde. Somit ist die neue Leitung zwischen den sächsischen Orten Räpitz und Niederhohndorf komplett wieder in Betrieb. Auch Thüringer Seite wühlten sich die Baukolonnen ungefähr von Haselbach bis Ponitz.

Neue Leitung auch für Wasserstoff geeignet

Mittlerweile ist auch von den Baustellen entlang der Trasse fast nichts mehr zu sehen. Sie wurden alle rückgebaut und die Oberflächen wiederhergestellt. Auch die meisten Stationen sind inzwischen weitestgehend fertiggestellt, lediglich auf der Verteilstation im Gößnitzer Ortsteil Nörditz laufen noch letzte Arbeiten. Die alte Ferngasleitung wurde zwischen 1957 und 1964 errichtet, war verschlissen und hätte auch entfernt werden müssen, wenn die Ontras sich entschieden hätte, sie nicht weiter zu betreiben.

Im Zuge des Austausches sei auch moderne Steuertechnik eingebaut, zehn Armaturengruppen sowie Mess-und Regelstationen komplett erneuert worden, wie Borschinsky mitteilt. Die neue Pipeline tranportiert das Erdgas und Biomethan nun mit bis zu 25 bar Druck, ungefähr dem dreifachen wie der Vorgänger. Sie kann nun auch durchgängig bei laufendem Betrieb mit einer Messsonde untersucht werden. Diese wird – ähnlich wie eine Rohrpost – über eine Schleuse in den Gasstrom eingeschleust und mit dem Gas durch das Rohr transportiert, bis sie an einer anderen Schleuse wieder aus dem System genommen wird. Die neue Leitung ist so ausgelegt, dass sie auch für den Transport von Wasserstoff vorbereitet ist.

Sensationelle Funde entlang der Baustelle

Größere Aufmerksamkeit erhielten vor allem die drei betroffenen Naturschutzgebiete Kammerforst, das Vogelschutzgebiet Nordöstliches Altenburger Land sowie die Eremit-Lebensräume zwischen Altenburg und Schmöll. Auch das Landschaftsschutzgebiet Kohrener Land wurde beeinträchtigt. Daher hatte die Umweltverträglichkeitsprüfung einen hohen Stellenwert. In einer Stellungnahme des Naturschutzbundes Altenburger Land (Nabu) wurden nur geringe Umweltauswirkungen erwartet. Eine der zahlreichen Ausgleichsmaßnahme war die Wiederbelebung einer Streuobstwiese bei Lehma. Diese wurde wolfssicher eingefriedet, der Altbaumbestand fachgerecht beschnitten und das Gelände wieder hergerichtet. Im kommenden Jahr sollen wieder Schafe die Streuobstwiese beweiden können.

Im Zuge der Bauarbeiten musste die Ontras auch die archäologischen Grabungen finanzieren, die beachtliche Funde zutage förderten.Die Wissenschaftler des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie werteten vor allem das etwa 1600 Jahre alte Grab mit dem gut erhaltenen Skelett einer rund 25 Jahre alten Frau sowie Schmuckbeigaben aus Bronze als Sensation. Nur wenige Meter weiter entdeckten sie ein geschätzt 4000 Jahre altes Skelett in Hockerstellung. Eine Ausstellung der Funde in Altenburg ist geplant, musste aber coronabedingt auf unbestimmte Zeit geschoben werden.