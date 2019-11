Pippi Langstrumpf feiert Weihnachten in Jonaswalde

Im Rahmen des Landlust-Projektes lud André Vohs, Bürgermeister der Gemeinde, zum wiederholten Mal das Wittener Kinder- und Jugendtheater in das Jonaswalder Kulturhaus ein. „Im Vorjahr zeigten die Wittener Bühnenkünstler das Stück ‘Sterntaler’ und heute führen sie ‘Pippi Langstrumpf feiert Weihnachten’ vor“, sagte Vohs mit Blick zur Bühne. Die vier Schauspieler aus Nordrhein-Westfalen boten den 100 Kindern und Erwachsenen humorvolle Bühnenszenarien.

Im dem Stück muss sich das stärkste Mädchen der Welt in der Vorweihnachtszeit mit üblen „Spikulanten“ herum ärgern und sich den erneuten Versuchen der Frau Prysselius (gespielt von Dorothea Booz) widersetzen, die das elternlose Kind in ein Kinderheim stecken möchte. In die Rolle der Pippi schlüpfte Schauspielerin Dara Dyckerhoff. Noch vor der großen Weihnachtsfeier wollten unter anderem die einfältigen Diebe Bloom (Philipp Winkler) und Donnerkarlsson (Aaron Jeske) Pippis Goldkoffer stehlen. Später dann spannte Pippi die beiden Bösewichte sogar zum Aufstellen des Weihnachtsbaumes ein.

Und wieder lachten alle Zuschauer laut los, weil die Beiden mitsamt Baum umfielen. Später spielte Schauspieler Jeske einen Piraten, der jubelnd mit vielen Geschenken für die lieben Kinder Annika (Dorothea Booz) und Thommy (Philipp Winkler) von einer Seereise heimkehrte. Er freute sich vor allem über ein Wiedersehen mit Pippi Langstrumpf, die er herzhaft in die Arme nahm. Letztlich wurden Alle rundum glücklich und fegten unterm Weihnachtsbaum per Stampftanz über das Parkett.

Pippi Langstrumpf feiert, die Kinder und Erwachsenen jubeln bei vielen Szenen. Foto: Wolfgang Riedel

„Sehr toll. Fast so schön wie im Film“, meinte im Anschluss die 10-jährige Magdalena Rauschenbach aus Heukewalde. Manuel Günther stimmte ihr voll zu. Mutter Susanne Bianca aus Nischwitz sagte: „Die Schauspieler führten das Stück mit sehr viel Engagement auf. Kinder und Erwachsene waren gleichermaßen begeistert.“ Vater Christian Kimmig aus Schmölln resümierte: „Das heutige Theaterstück war genauso top wie vor einem Jahr das Stück ‘Sterntaler’. Wäre prima, wenn im kommenden Jahr derlei Theaterauftritt folgen würde.“