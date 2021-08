Pizzabote in Altenburg von Unbekannten überfallen, verletzt und ausgeraubt

Altenburg. In Altenburg ist der Fahrer eines Pizzadienstes mit einem Reizspray attackiert und ausgeraubt worden. Er musste in eine Augenklinik gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Erneut ist in Altenburg ein Essenslieferant ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, ging am Freitagabend kurz vor 22 Uhr ein Notruf ein, dass ein Mann in der Pestalozzistraße überfallen wurde, der als Fahrer eines Pizzadienstes eine Bestellung ausliefern wollte. Seinen Angaben zufolge sei ihm plötzlich Reizstoff ins Gesicht gesprüht und ihm dann die Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag aus der Hosentasche gezogen worden.

Der Mann habe aufgrund der Sichtbeeinträchtigung durch den Reizstoff keine Personenbeschreibung abgeben können. Durch Schrittgeräusche gehe man aber von mindestens zwei Tätern aus, die unerkannt flüchten konnten.

Der Pizzabote musste schließlich zur medizinischen Versorgung in eine Augenklinik gebracht werden. Erst wenige Wochen zuvor kam es zu einem ähnlichen Überfall im Gewerbegebiet Poststraße, wo ebenfalls ein Pizzabote ausgeraubt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.

Polizei stoppt illegale Autorennen in Thüringen

Weitere Meldungen der Polizei