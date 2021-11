Pkw rollt in Altenburg gegen Laterne und drei Fassaden

Altenburg. Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Am Donnerstag gegen 12:45 Uhr kamen Polizeibeamte in der Altenburger Klostergasse zum Einsatz. Dort stellte eine 86-Jährige ihren Peugeot in der Klostergasse / Kornmarkt ab. Offensichtlich hatte die Dame auf der abschüssigen Stelle ihr Fahrzeug nicht richtig gesichert, so dass dieser, als sie ausstieg, wieder losrollte. Der Versuch den Pkw noch aufzuhalten misslang. Der Pkw rollte gegen eine Laterne und die Fassade von drei Häusern. Sowohl am Pkw als auch an den Hausfassaden wurden beschädigt. Der Peugeot musste schließlich abgeschleppt werden.

Graffiti-Schmierer ermittelt

Im Zeitraum vom 24. zum 25. November wurden im Auenweg in Borgishain an zwei Stromkästen schwarze Graffiti angebracht. Bei Ermittlungen konnte ein 16-jährigen Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

