Planung für Straßenbau Gödissa in Auftrag geben

Für den geplanten Straßenbau Gödissa liegt noch kein Förderbescheid vor. Jedoch will die Stadt Schmölln jetzt schon die Planungsleistungen in Auftrag geben. Vorgesehen ist, ein knapp 700 Meter langes Stück dieser kommunalen Straße ausgehend vom Ort in Richtung Landesstraße 1361 zu sanieren.

Auch soll die Fahrbahn innerorts bis zum Anschluss an die Kreisstraße in Kur genommen werden. Veranschlagt sind aktuell rund 600.000 Euro. Die Stadt hat Förderungen beantragt, die 65 Prozent abdecken würden.