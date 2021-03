Platin fürs Altenburger Pils

Altenburg. Bier ist zum zweiten Mal in Folge mit gleich zwei Auszeichnungen prämiert worden.

Das Premium Pils der Altenburger Brauerei erhielt beim Meininger’s International Craft Beer Award erneut die Platinmedaille.

Gleichzeitig wurde es zum Pils des Jahres 2021 prämiert. Die Brauerei holt damit beide Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge nach Altenburg.

Der Meininger’s International Craft Beer Award sei einer der bedeutendsten Bierwettbewerbe in der Branche. Unter den 120 verkosteten Bieren erhielt das Altenburger Bier als einziges Pils die begehrte Platinmedaille. Die Qualität des Premium Pils überzeugte die Experten-Jury bei der Blindverkostung.

Jurymitglied der Awards, Caroline Hennemann-Sacherer, betonte dazu: „Ein Pils, wie es im Buche steht.“

Auch Geschäftsführer und Inhaber Bastian Leikeim freut sich über die Prämierungen: „Ein wiederholter Doppelsieg ist bei diesem Wettbewerb wirklich überwältigend und bestätigt unsere konstant hohe Qualität. Unser Premium Pils hebt sich durch seine 30 Bittereinheiten und seine ausgewogene Malznote sicher von den handelsüblichen Pils-Bieren ab, aber genau das wollen wir: Individualität.“

Die Königsdisziplin des Bierbrauens

Ein Pils zähle in Bezug auf die Herstellung zu den anspruchsvollsten Bieren, weil es keine Fehler verzeiht. Es bedarf großem Geschick und einen gut abgestimmten Bauprozess, wie Katharina Reinhardt, Braumeisterin in der Altenburger Brauerei, erklärt: „Ein Pilsener mit Perfektion zu brauen, ist die Königsdisziplin der Braukunst. Alle Komponenten des Brauprozesses müssen ganz genau aufeinander abgestimmt sein und miteinander harmonieren. Das beginnt bei den regionalen Rohstoffen wie dem Elbe-Saale-Hopfen oder dem mitteldeutschen Malz und endet in der traditionellen kalten Gärung des Pilseners.“

Die Altenburger Brauerei bezieht einen Großteil der Rohstoffe aus der Region und ist damit ein wichtiger Motor der lokalen Wirtschaft.