Podcast und Lesung am Großen Teich in Altenburg

Altenburg. Thema ist die Zukunft der Stadt.

Jetzt wurde die dritte von vier Folgen des Altenburg am Meer-Podcasts „In Sinnfluten“ von der „Bordfunke“ produziert.

Die bisherigen zwei Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Dabei sei es dem zehnköpfigen Team zusammen mit Altenburger Schülerinnen gelungen, durchaus komplexe Themen so spannend unterhaltsam aufzubereiten, dass sie beim Publikum großen Anklang fanden, heißt es in einer Mitteilung.

Da sich Folge drei um „Stadt(r)äume und Zukunft“ und Gespräche mit jungen Stadtvisionärinnen drehe, einer Thematik, die alle Altenburger betreffe, würden Interessierte am Samstag, 19. Juni, um 15 Uhr an den „Neuen Pavillon“ neben der Roten Zora am Großen Teich zur Premiere einladen. Wenn es die Technik zulasse, sei zudem angedacht, die Tretboote auf dem Großen Teich mit mobilen Boxen auszustatten, sodass auch auf dem Wasser gestrampelt und gelauscht werden könne.

Ein weiterer Höhepunkt sei um 17 Uhr eine Lesung des Leipziger Künstlers M. Kruppe aus seinem Buch „Baselballschlägerjahre“ in Kooperation mit dem Verein Lesezeichen. Zudem werde vor Ort allerlei Seemannsgarn gesponnen, eine Flaschenpost-Schreibstube eingerichtet und ein bekannter „Muskelseemann“ vorbeischauen.