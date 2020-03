Politische Arbeit im Altenburger Land vor Herausforderungen

Die Ausbreitung des Coronavirus und der jüngste Erlass des Freistaates Thüringen, der Veranstaltungen ab 50 Besuchern verbietet, stellt die politische Arbeit im Landkreis vor Herausforderungen. Kann beispielsweise die Sitzung des Kreistages am 31. März 2020 stattfinden? Ralf Plötner, Fraktionschef der Linken, glaubt nicht daran.

Dabei soll die Schulnetzplanung für das Altenburger Land beschlossen werden. Auch steht die Gründung einer Aus- und Weiterbildungsgesellschaft der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft auf der Tagesordnung. Beides wichtige Themen. Plötner schlägt vor, die geplante Kreistagssitzung abzusetzen. Stattdessen sollen Schulnetzplan und Gesellschaftsgründung den Abgeordneten in einem so genannten Umlaufbeschlussverfahren vorgelegt werden. Darüber will er in den kommenden Tagen mit Landratsamt und Kreistagsfraktionen ins Gespräch kommen.

Auch in der Stadt Schmölln wird jetzt überlegt, ob und in welcher Form Ausschuss- und Stadtratssitzungen stattfinden. Zusammenkünftige mit mehr als 50 Teilnehmern sind tabu, so Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Bei weniger Beteiligten seien strickte Auflagen einzuhalten. Vier Quadratmeter pro Teilnehmer seien abzusichern, Menschen mit Erkältungssymptomen seien auszuschließen, nennt er zwei Beispiele. „Welche Möglichkeiten wir da noch haben, müssen wir ausloten, das Risiko abwägen“, so Schrade. Die Stadt habe am Freitag, 13. März 2020, einen Krisenstab gegründet, auch stünde man mit dem Landratsamt in engem Kontakt. „Wir wollen über die neusten Entwicklungen täglich informieren.“