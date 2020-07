Polizei prüft mögliche Straftaten nach Demonstrationen in Altenburg

Protestaktion gegen AfD-Kundgebung in Altenburg

Das Aktionsbündnis für Demokratie und Solidarität Altenburger Land hat am Donnerstag auf dem Altenburger Markt gegen die für den Abend angemeldete AfD-Kundgebung mit den Frontmännern des sogenannten rechtsextremen Flügels, Björn Höcke und Andreas Kalbitz, an gleicher Stelle mit einem bunten Programm protestiert. Die Polizei trennte die beiden Lager in der Mitte des Marktplatzes.

Foto: Peter Michaelis