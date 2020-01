Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizeieinsatz nach Böller-Streit - Autoscheibe und Hausfassade beschmiert

Polizeieinsatz in Altenburg

Das Entzünden einer Silvesterrakete am 30. Dezember durch einen 25-jährigen Mann sorgte schließlich für einen Polizeieinsatz in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg

Der 25-Jährige wurde, nachdem er die Rakete zündete, von mehreren Passantinnen auf sein Verhalten angesprochen. Dies führte zu gegenseitigen Beleidigungen. Dem folgte ein aufgeheiztes Wortgefecht zwischen dem 25-Jährigen und einem hinzueilenden 18-Jährigen, welches in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden endete. Der 25-jährige Täter, welcher ein Schlagwerkzeug bei der Tat verwendete und danach flüchtete, konnte bei der Fahndung gestellt werden. Die Polizei Altenburg ermittelt weiter.

Autoscheibe und Hausfassade beschmiert

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 31. Dezember, 11 Uhr, bis zum 1. Januar, 8 Uhr, einen Citroen in der Berggasse beschädigt. Die Täter beschädigten die Windschutzscheibe des Fahrzeuges und beschmierten zudem die Fassade eines Hauses in der Straße.

Garage aufgebrochen

Bei der Polizei Altenburger Land wurde am Mittwoch ein Einbruch in eine Garage im Dreschaer Weg angezeigt. Dort hatten unbekannte Täter gewaltsam in der Zeit vom 31. Dezember, 22.15 Uhr, bis zum 1. Januar, 10.30 Uhr, eine Garage aufgebrochen. In der Folge versuchten die Täter einen E-Roller zu stehlen, was jedoch misslang. Letztendlich stahlen die Täter diverse abmontierte Teile des Rollers sowie das Hinterrad eines Rennfahrrades.

Die Polizei bittet Bürger, welche sachdienliche Hinweise haben, sich mit der Polizei Altenburger Land (Tel. 03447 / 4710) in Verbindung zu setzen.