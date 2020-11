Ponitz bekommt 2000 Euro für LED-Straßenleuchten

Die Energieunternehmen Enviam und Mitgas unterstützen in diesem Jahr 126 Energiesparprojekte in Kommunen in 20 Landkreisen in ihrem Versorgungsgebiet. Der Fonds Energieeffizienz Kommunen der Energiedienstleister beinhaltet 2020 rund 341.000 Euro. Damit kann eine Energieeinsparung von etwa einer Million Kilowattstunden Strom und Gas erreicht werden. Von der Gesamtsumme entfallen 16.000 Euro auf sechs Kommunen im Altenburger Land.

Ponitz erhält 2000 Euro für das Umrüsten von 20 Straßenleuchten durch moderne LED-Leuchten in der Talstraße. Windischleuba bekommt ebenfalls 2000 Euro für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ersatz von 22 Straßenleuchten durch LED-Leuchten im Ortsteil Bocka. auch Nobitz profitiert. 3000 Euro gibt es für die Gemeinde für das Umrüsten von 100 Stück NAV-Leuchtmitteln durch LED in Wilchwitz.

Anträge für 2021 können jetzt gestellt werden

Gerstenberg erhält 1000 Euro für die Umrüstung der Innenbeleuchtung auf LED in der Begegnungsstätte und im Gemeindeamt. Für Meuselwitz gibt es 5000 Euro für die Umrüstung von 20 alten DDR-Straßenleuchten auf LED-Leuchten 35 Watt in Heukendorf und Pflichtendorf. Lucka bekommt 3000 Euro für den Ersatzneubau der Straßenbeleuchtung mit kompletten LED-Leuchten inklusive Masten in der Kurzen Straße in Prößdorf.

Alle Kommunen im Grundversorgungsgebiet der beiden Energieunternehmen können je einen Antrag für die Förderung von Energiesparmaßnahmen stellen. Eine Jury aus je vier kommunalen Vertretern und aus vier Vertretern von Enviam und Mitgas entscheidet über die Bewilligung. Die Förderung kann entsprechend der Einwohnerzahl bis zu 6000 Euro betragen.

Die Antragstellung für 2021 ist ab November möglich und erfolgt digital über das Kommunal-Portal (www.enviam-Gruppe.de/kommunalportal).