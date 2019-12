Ponitz bereitet sich auf Firmenansiedlung vor

Die Voraussetzung für die Ansiedlung einer Firma im Gewerbegebiet Guteborn will Ponitz schaffen. Einen entsprechenden Beschluss haben die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung gefasst.

Wie Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) erklärt, musste dazu ein älterer Bebauungsplan geändert werden. „Der war noch aus dem Jahr 1991“, so das Gemeindeoberhaupt. Vorhaben aus der Vergangenheit wie die Ansiedlung einer Papierfabrik seien nicht umgesetzt worden. Verabschiedet habe man sich auch von der Hoffnung, dass mehrere kleine Betriebe in das Gewerbegebiet Guteborn kommen werden. Die Erfahrung habe gezeigt, dass dafür die Nachfrage an größeren Flächen da sei.

In zehn Minuten von Ponitz im VW-Werk Mosel

Ponitz setzt auf die günstige Lage der Gemeinde. Das Gewerbegebiet befindet sich direkt an der Bundesstraße 93 zwischen Gößnitz und Meerane. Und bei den sächsischen Nachbarn hat sich in der letzten Zeit eine Menge getan. Die Gewerbegebiete Meerane und Crimmitschau sind inzwischen verschmolzen, etliche Neuansiedlungen hat es gegeben. Das liege daran, dass das VW-Werk in Mosel nicht weit ist. Deshalb haben sich Unternehmen der Automobilbranche beziehungsweise Zulieferer angesiedelt. „Aber das Gewerbegebiet dort ist inzwischen relativ voll“, weiß Marcel Greunke, der darin eine Chance für seine Gemeinde sieht.

Gespräche mit Investoren laufen

Ponitz möchte nun gern ein Stück von Nachbars Kuchen abhaben. Der Standort des Gewerbegebiets Guteborn sei ideal: in nur fünf Minuten ist man auf der Autobahn, in zehn im VW-Werk Mosel. Deshalb will man nun die Voraussetzung für den möglichen Neubau einer größeren Produktionshalle schaffen. Platz ist auf dem Areal der Gemeinde noch ausreichend, eine fünf Hektar große Fläche steht noch leer.

Der Gemeinderat hat nun einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss gefasst. Nun wird ein Büro mit der Änderung des Bebauungsplans beauftragt. „Das Positive ist, dass wir die Sache endlich angeschoben haben“, freut sich der Bürgermeister, wohlwissend, dass es mindestens ein Jahr dauern wird, bis das Gewünschte umgesetzt ist. Denn ein neuer Bebauungsplan muss erst genehmigt werden. „Wenn aber ein Interessent da ist, wird das den Druck sicher erhöhen“, meint Greunke.

Gespräche mit Investoren gebe es zwar bereits, „aber noch nichts Konkretes“, sagt Marcel Greunke.