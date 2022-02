Ponitz/Göhren: Firma Bauer gehört zur Sojka-Gruppe

Ponitz/Göhren. Die Firmenübernahme ist jetzt notariell bestätigt.

Seit 1. Januar ist die Bauer & Co. GmbH offiziell in die Sojka Group, die im Bereich Industrieautomation und Roboteranlagen aktiv ist, eingegliedert. Das teilt Sojka mit.

Nachdem beide Unternehmen bereits im vergangenen Jahr strategisch und operativ eng zusammengearbeitet haben, erfolgte mit Jahresbeginn auch die notarielle Bestätigung der Firmenübernahme. Damit sei die Zukunft des traditionsreichen Familienbetriebes gesichert.

Angebotsportfolio ergänzt

Insbesondere die weit über das Altenburger Land hinausreichende Expertise im Schaltschrankbau ergänze das Angebotsportfolio der Sojka-Gruppe für Industriekunden. Das Team um Geschäftsführer Roberto Bauer sei darüber hinaus auch zukünftig kompetenter Partner für Elektro- und Heizungstechnik sowie Gebäudeautomation.

In gute Hände gegeben

„Wie viele andere Geschäftsführer auch, hat mich in den letzten Jahren das Thema Unternehmensnachfolgemehr und mehr beschäftigt“, erklärt Roberto Bauer, Geschäftsführer der Bauer & Co. GmbH. „Gerade wenn, man auf 90 Jahre Tradition verteilt über drei Generationen zurückblickt, hofft man, dass das Erschaffene in der Familie bleibt oder man es mit einem Verkauf in gute Hände gibt“, führt Bauer fort.

Mit Christian Sojka beziehungsweise der Sojka-Gruppe habe der 62-Jährige gefunden, wonach er gesucht hat. Das bestätigt Christian Sojka: „Tatsächlich haben wir bereits im ersten Gespräch gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und die Eingliederung in unsere Unternehmensgruppe für beide Seiten sinnvoll und gewinnbringend ist“, beschreibt Sojka das Kennenlernen und die Verhandlungen mit der Firma Bauer.

Im Bereich der industriellen Automation sind Schaltanlagen für einen funktionierenden Maschineneinsatz unabdingbar. Dank der Eingliederung kann man den Service jetzt im eigenen Unternehmensverbund bedienen. „Darüber hinaus haben wir in Göhren die Möglichkeit, Monteure, die vorübergehend nicht auf Montage können oder wollen, heimatnah einzusetzen“, so Sojka.

Rahmenbedingungen optimal

„Fast noch wichtiger ist, dass wir bei Bauer & Co. die optimalen Rahmenbedingungen für die Ausbildung von Nachwuchskräften haben. Für uns, die Wachstumsziele der Sojka Group, aber auch die Attraktivität der Region ist die Ausbildung vor Ort eine wichtige Säule“, meint Sojka.

Weitere zwei Jahre Geschäftsführer

Die nahe Zukunft wird auf jeden Fall noch von Roberto Bauer mitbestimmt und gestaltet, bleibt er doch weitere zwei Jahre als Geschäftsführer im Amt und somit Ansprechpartner für die Kunden des Elektro- und Sanitärfachbetriebes.

In dieser Zeit ist Christian Sojka als zweiter Geschäftsführer eingesetzt, um einen fließenden Übergang zu gewährleisten. Unterstützt werden beide durch den Standortleiter Karsten Fuchs.

Die Sojka-Gruppe ist seit dem 1. Januar 2022 zudem Hauptgesellschafter.