Ponitz: Maschinenbau mit Zukunft

Nach einer Abordnung des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und Unternehmertum im November erhielt die Sojka Holding erneut Besuch aus der Landeshauptstadt. Der Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee (SPD), war aus Erfurt angereist, um sich vor Ort über die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft der drei zur Unternehmensgruppe gehörenden, Firmen zu überzeugen.

Maschinenbau entscheidend

Tiefensee zeigte sich beeindruckt von seinem Besuch bei der Sojka Holding. „Was hier in Ponitz entstanden ist, dokumentiert eindrucksvoll, was mit Ehrgeiz, Kreativität und Know-how möglich ist. Der Maschinenbau stellt für das Land Thüringen, nicht nur wegen der großen Bedeutung der Automobilindustrie, einen entscheidenden Wirtschaftszweig dar. Hinsichtlich dessen Zukunftsfähigkeit gehen Digitalisierung und Automatisierung in meinen Augen Hand in Hand. Folglich sind Unternehmen wie Sojka bedeutsame Schlüsselfaktoren für die Zukunft des Standortes Thüringen“, äußert sich der Minister Wolfgang Tiefensee über den Automatisierungsspezialisten Sojka.

Aktuell sind Auswärtsbesuche auch für Minister wie Tiefensee eher selten, umso mehr freut sich Christian Sojka, Gründer und Geschäftsführer der Sojka Holding, dass eine der Reisen den Minister ins ostthüringische Ponitz führt. „Dass unser Tun auch in unserer Landeshauptstadt wahrgenommen wird, zeigt, dass wir erfolgreich arbeiten und einen spürbaren Beitrag für die Wertschöpfung in der Region leisten“, erklärt Christian Sojka.

Auch wenn das Unternehmen mittlerweile weltweite Aufträge annehme, seien Regionalität und die Verwurzlung im Osten des Freistaates Kernpfeiler für die Sojka Unternehmensgruppe.

Über die Unternehmensgruppe

Die Sojka Holding entwickelt Unternehmen in zukunftsweisenden Märkten, investiert in innovative Projekte und ist Automatisierungsexperte. Als Industriedienstleistungsunternehmen verschiedenster Branchen des Sondermaschinen- und Anlagenbaus ist Sojka Solutions spezialisiert auf die Montage, Inbetriebnahme oder Optimierung von Maschinen und Anlagen.

Sojka Automation ist ein führendes Automatisierungsunternehmen im Bereich der industriellen Produktion mit den Kerngeschäftsfeldern Robotik, Montage sowie Prüfanlagen.

Das traditionsreiche Unternehmen Bauer liefert Schalt- und Steueranlagen sowie die dazugehörige Elektroinstallation für verschiedenste Industriezweige, insbesondere im Bereich Heizung, Klima und Lüftung.