Schüler aus Ponitz und Großstechau streiken gemeinsam mit Eltern, Großeltern und Sympathisanten vor dem Landratsamt vor der Kreistagssitzung am 5. Februar.

Altenburg. Kinder und Eltern demonstrieren vor der Kreistagssitzung in Altenburg. Landrat Melzer sind die Hände gebunden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ponitzer geben sich noch nicht geschlagen

Am späten Mittwochnachmittag versammeln sich zahlreiche Menschen vor dem Landratsamt in Altenburg. Es sind Ponitzer, die vor der Kreistagssitzung noch einmal auf sich aufmerksam machen und die Einwohnerfragestunde des Kreistages nutzen wollen, um eventuell noch eine Lösung für ihre Schule, die es bereits seit 1583 gibt, zu finden. Wie wir bereits berichteten steht die Grundschule in Ponitz vor der Schließung. Die Gründe sind zu wenig Kinder und keine Lehrer. Aus der Zeitung hatten die Ponitzer und Großstechauer erfahren, das aus dem geplanten Grundschulverbund nichts wird.

Am Mittwochabend wollten sie nun Antworten von Landrat Uwe Melzer (CDU). „Wir hoffen, dass sich doch noch etwas ergibt“, sagt Ursula Neumann, stellvertretende Bürgermeisterin von Ponitz und Oma. Ronny Lorenz, Gemeinderatsmitglied (SPD/Bündnis 90) und Vorsitzender des Fördervereines der Grundschule, sagt: „Wir wollen Antworten von Uwe Melzer. Steht er für seinen Kreis ein und warum sind keine Lehrerstellen ausgeschrieben, wo doch Lehrer fehlen“. „Minister Helmut Holter hat uns 2018 versprochen, dass unsere Schule erhalten bleibt. Wir haben das Gefühl, dass das Schulamt Ostthüringen mehr Macht besitzt als das Ministerium“, zeigt sich der 67-jährige Wolfgang Lorenz verärgert. Als die Kreistagssitzung beginnt, sind mehr Eltern und Kinder als Abgeordnete im Saal. Es ist eng. Kinder tuscheln. Ronny Lorenz tritt ans Mikrofon. Kurz erklärt er die Situation und fragt nach den genauen Gründen des Ministeriums. Melzer, der die Fragen im Vorfeld zugestellt bekommen hatte, erklärte, dass die Ponitzer seit 2018 doch eher ungeschoren davon gekommen sind, weil man seit 2018 keinen Schulnetzplan mehr erstellt habe. Man wollte das Thüringer Schulgesetz abwarten. Nun müsse man aber handeln, bis März 2020 muss der neue Schulnetzplan stehen. Den Kindern in der Ponitzer Grundschule sei nicht geholfen, wenn ihre Schule erhalten bleibt, aber kein Unterricht stattfindet, weil keine Lehrer da sind. Und die Lehrerin, die derzeit in der Grundschule tätig ist, würde im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. „Es gibt keine Lehrer“, sagt Melzer, „im Altenburger Land fehlen 30 Regelschullehrer und 70 Lehrer haben einen Antrag auf Ruhestand gestellt“. Immer wieder von Fragen angestachelt, erhob Melzer seiner Stimme und betont energisch, dass er stets alle Schulstandorte erhalten wollte und Ponitz 2013 schon Glück gehabt habe, weil zu diesem Zeitpunkt die Grundschule in Gößnitz voll war. „Aufgrund der Unsicherheit von Schulstandorten ist es schwer, überhaupt Lehramtsanwärter in den Landkreis zu holen“, so Melzer. Peter Dietrich aus Ponitz fragte den Landrat, ob er eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Schulamt Ostthüringen absetzen würde. Melzer sagte, dass wenn es konkrete Anhaltspunkte gebe, er es tun würde.