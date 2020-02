Ponitzer Grundschulförderverein ruft zur Demo vorm Schulamt

Der Förderverein der Grundschule Ponitz kämpft weiter für die Zukunft der kleinen Landschule im Dorf und fordert vom Schulamt Ostthüringen mehr Engagement, um dem Lehrermangel im gesamten Altenburger Land entgegenzutreten. Jetzt wird zur Demo aufgerufen.

Ronny Lorenz, Chef des Fördervereines Grundschule Ponitz. Foto: Andreas Bayer

„Es kann doch nicht sein, dass sich keine einzige Stellenausschreibung für den östlichsten Zipfel Thüringens bei dieser Behörde findet“, sagt Fördervereinschef Ronny Lorenz. Weshalb die Organisation zur Demo gegen Lehrermangel aufruft. Angesprochen, sich zu beteiligen, sind demnach Schulen im Landkreis, ganz gleich ob Grund- oder Regelschule oder Gymnasium. Die Demonstration ist für Mittwoch, 4. März, geplant. Der Lehrermangel sei schließlich nicht über Nacht gekommen, heißt es aufseiten der Organisatoren. Aber auf Grund der angespannten Personalsituation nehme der Unterrichtsausfall und auch die Belastung der Lehrer stetig zu. „Wir wollen da nicht länger tatenlos zuschauen“, so Lorenz.

Ponitzer Bürgermeistersteht voll dahinter

Am Mittwoch, 19. Februar, ging der Aufruf des Fördervereines an die Öffentlichkeit, aktuell sind die Initiatoren dabei, die Veranstaltung im Geraer Eselsweg vor Ort anzumelden und abzustimmen. In der Gemeinde Ponitz findet diese Aktion großen Rückhalt. Der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) steht voll dahinter und hat den Aufruf bereits auf der Internetseite der Kommune veröffentlicht. „Wir müssen einfach kämpfen. Es kann doch nicht sein, dass das Schulamt Ostthüringen nichts gegen den Lehrermangel unternimmt“, so Greunke. Zumal daran der Modellversuch für einen Inklusiven Grundschulverbund Schmöllner Land scheiterte. Seitdem ist die Zukunft der Grundschule Ponitz wieder völlig offen. Ebenso wie Lorenz betont Greunke, dass zu dieser Demonstration vor dem Schulamt Ostthüringen alle Schulen im Altenburger Land eingeladen sind. „Lehrermangel betrifft ja nicht nur uns hier in Ponitz. Unsere gesamte Region leidet darunter“, sagt er.

Für den 4. März wird ein Bustransfer von Ponitz nach Gera organisiert. Abfahrt ist um 14 Uhr an diesem Tag. Der Treffpunkt ist auf dem Ponitzer Schlossplatz. Wer mitfahren will, sollte sich rechtzeitig dafür anmelden, denn die Platzzahl im Bus ist begrenzt.

Demonstration gegen Lehrermangel im Altenburger Land: 4. März 2020, 15 bis 17 Uhr vor dem Schulamt Ostthüringen; Rückfragen und weitere Informationen: aktion.schule@gmail.com oder unter der Telefonnummer 0178/78 46 627