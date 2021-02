André Drzensla von der Arbeitsgruppe Tourismus und Natur Posterstein stellte am 24.2.2021 die Wander-App Komoot näher vor.

Posterstein: In der Fremde sicherer fühlen

Posterstein. In heimatlichen Gefilden kein Problem: Der kundige Wanderer kennt seine Routen – keine Not, sich im dunklen Wald zu verirren. Damit sieht es jedoch im Urlaub ganz anders aus. Wer kennt in Hundert Kilometer entfernten Wandergebieten den kleinen Pfad, der zum lang ersehnten Ausflugsziel führt. Wander-Apps wie Komoot oder Outdooractive können da Abhilfe schaffen.