Posterstein ist arm, aber attraktiv

Posterstein. Es war auch für die kleine Gemeinde im Süden des Landkreises ein turbulentes Jahr, unter dem Strich sah es aber "ganz gut" aus, wie Bürgermeister Stefan Jakubek (parteilos) bilanziert. Vieles konnte trotz der Einschränkungen geschaffen werden, auch wenn es mit dem Haushalt nicht hingehauen hat.

So konnte der Verwaltungshaushalt nicht gedeckt werden, weshalb im Jahr 2020 kein Haushalt beschlossen wurde. Man bemühe sich um Unterstützung durch Landesmittel, weshalb im kommenden Jahr auch die Grund- und Gewerbesteuern leicht angehoben werden müssten, um den notwendigen Landesdurchschnitt zu erreichen. Dies sei Voraussetzung für die Beantragung, so Jakubek. Auch müssten freiwillige Leistungen eingeschränkt werden. Was bedeutet, dass die ansässigen Vereine weniger Unterstützung erhalten. Diese seien jedoch so weit eigenständig, dass sie diese nicht unbedingt benötigen.

Sanierung des Herrenhauses verursachte klamme Kasse

In diesem Jahr musste auf beliebte Höhepunkte wie Seifenkistenrennen und Ritterturnier verzichtet werden, auch wird es im Januar keinen Winterzauber in der Neuen Scheune geben. Jakubek lenkt seinen Blick lieber auf die erfreulichen Ereignisse, von denen es zahlreiche gab. So konnte die Sanierung des Herrenhauses beinahe fertiggestellt werden. Es fehlt nur noch der Außenputz am Nord-Giebel, für den Fördermittel beantragt werden, um ihn möglichst noch 2021 zuende zu bringen. Alle acht Wohnungen im Herrenhaus sind vermietet, die Ferienwohnung werde bereits rege genutzt. Auch der Umzug der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oberes Sprottental von Nöbdenitz ins Herrenhaus habe trotz Pandemie fast reibungslos geklappt.

Diesem "fantastischen Projekt", so der Bürgermeister, sei es auch die derzeitige finanzielle Schieflage geschuldet. "Wir haben für 3,8 Millionen Euro ein einzigartiges Bauwerk gerettet", sagt er. Da sei es nur verständlich, dass nun eine Phase der Konsolidierung folgen müsse. Dann könne man auch wieder verschlissene Technik des Bauhofes austauschen, wie den Rasentraktor. Durch viele fleißige Helfer und Spenden ist es trotzdem gelungen, unterhalb des Herrenhauses einen Beach-Volleyballplatz anzulegen, der von vielen Jugendlichen und Familien genutzt und auch gepflegt werde. Auch der bei Wanderern beliebte "Holzmichelweg" wurde durch ehrenamtliche Mitstreiter ertüchtigt sowie mit Schautafeln und Wegweisern aufgewertet.

Mehr Kontakte zwischen Jung und Alt

Im kommenden Jahr wolle man nun das Projekt der Daseinsvorsorge verstärkt in Angriff nehmen und noch mehr für die Menschen bieten, so Stefan Jakubek. In dessen Zentrum steht das ebenfalls im Herrenhaus neu eingerichtete Café "Zur eisernen Bank". Mittagstisch wird hier bereits angeboten, im nächsten Jahr wolle man auch einen Lieferdienst aufbauen. Damit habe man vor allem die Senioren aus der gesamten VG im Blick, die für sich alleine nur selten kochen würden. Letztlich sollen die Menschen aber dazu bewegt werden, auch regelmäßig ins Café zu kommen. Denn regelmäßige soziale Kontakte erhöhen die Lebensqualität und auch die Lebenserwartung, weiß der Bürgermeister.

Ein ehemaliger Bewohner des Herrenhauses, der Schriftsteller Hans Fallada, soll mit einer neuen Reihe geehrt werden. Mit monatlichen Veranstaltungen soll im Frühjahr ein Lesecafé starten, das pro Lesung ein Buch des Autors in den Mittelpunkt rücken wird. Dieses werde von allen Altersgruppen von Jung bis Alt gemeinsam getragen, was den Bürgermeister besonders freut. Auch sonst wird kulturell bald noch mehr geboten: Der in diesem Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Musiktherapeut Christoph Schwabe aus Vollmershain hat im Oktober seine Akademie von Crossen nach Posterstein verlegt. Er plant ab Ende Februar eine neue Konzertreihe bei freiem Eintritt.

Auch der Wiederaufbau des Nordflügels der Burg soll im nächsten Jahr beginnen, laut Plan des Landratsamtes bis 2024. Zudem beabsichtigt Gastronom und Hotelier Dirk Illgen ein erweitertes Angebot für Tagestouristen in der Neuen Scheune. Dass die vielen Projekte der letzten Jahre Früchte tragen, belegt nicht nur die Einwohnerentwicklung. "Wir könnten jeden Monat ein Baugrundstück verkaufen", sagt Stefan Jakubek nicht ohne Stolz. Es gebe derzeit keinerlei leerstehenden Wohnraum und auch keinen neuen Platz für neue Bebauung. Darum ist die Gemeinde auf der Suche nach einem Investor, der die Halle auf dem Burgberg abreißen könnte, um dort neue Wohnhäuser zu errichten. Denn man beabsichtigt auch weiterhin, die nach Altersdurchschnitt jüngste Gemeinde im Altenburger Land zu bleiben.

