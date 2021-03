Postersteiner Rittern und Burgdamen privat begegnen

Posterstein. Museum in der Burg Posterstein hat ein Kinderbuch herausgebracht.

Pünktlich zum Osterfest stellt das Museum Burg Posterstein sein neues Kinderbuch „Ritter und Burgdamen ganz privat! – 10 Fragen & Antworten zum Alltag auf Burgen im Mittelalter“ vor.

Genau wie in der Familien-Ausstellung „Die Kinderburg“ beantworten darin die Postersteiner Burggeister Posti und Stein von Kindern gestellte Fragen. Im Buch gibt es Wissen kurz und knapp, viele Illustrationen und unterhaltsame interaktive Elemente. Es gibt Kindern auch unabhängig davon einen Einblick in den mittelalterlichen Alltag.

Da sich das Museum Burg Posterstein seit mittlerweile über 140 Tagen im Lockdown befindet, kann man das Buch telefonisch oder per E-Mail bestellen oder in der Buchhandlung Goerke, Amtsplatz 1, in Schmölln kaufen.

Klopapier in Ritterhand?

Das Kinderbuch gibt anschaulich, einfach und bunt illustriert Antworten auf Fragen wie „Durften Ritter alles?“, „Musste eine Burgherrin nur schön aussehen?“ oder „Durften Ritter und Burgdamen essen, was sie wollten?“. Auch „Klassiker“ des Kinderburg-Blogs des Museums wie die Frage „Benutzten Ritter und Burgdamen Klopapier?“ sind dabei.

Ursprünglich stellte eine vierjährige Besucherin diese lebenspraktische Frage. Denn die Postersteiner Familien-Ausstellung, der zugehörige Kinderburg-Blog und nun auch das neue Kinderburg fußen auf von Kindern gestellten Fragen.

Diese geben dann Anlass, auch auf größere geschichtliche Zusammenhänge einzugehen und beispielsweise zu erklären, warum das Mittelalter eigentlich Mittelalter heißt und wie Kaiser, Ritter und Bauern in dieser Zeit voneinander abhängig waren.

Mit zahlreichen Zeichnungen

Das Kinderbuch ist geschrieben von Historikerin Franziska Engemann und Kommunikationsexpertin Marlene Hofmann, beide Mitarbeiterinnen im Museum Burg Posterstein.

Die zahlreichen Zeichnungen im Buch stammen von Marlene Hofmann, Franziska Engemann und Matthias Huberty.

Die Publikation wird unterstützt vom Freistaat Thüringen, dem Landkreis Altenburger Land, der Bürgerstiftung Altenburger Land und dem Museumsverein Burg Posterstein.

Mit dem Kauf unterstützen Sie den Erhalt des Museums, das durch die Pandemie seit fast einem halben Jahr ohne Einnahmen auskommen muss.

Kinderbuch „Ritter und Burgdamen ganz privat! – 10 Fragen & Antworten zum Alltag auf Burgen im Mittelalter“, 30 Seiten, farbig, Softcover, 8 Euro zuzüglich Versand. Bestellung via E-Mail info@burg-posterstein.de oder (034496) 2 25 95 Kauf in der Buchhandlung Goerke, Amtsplatz 1, 04626 Schmölln.