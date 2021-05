Postersteiner Sonderschau steht zur Eröffnung bereit

Vom 2. Mai an zeigt das Museum Burg Posterstein die Ausstellung "#GartenEinsichten: Wie der Garten, so der Gärtner – Gartenkultur als Spiegel der Gesellschaft". Der Schlosspark Tannenfeld auf diesem Foto kommt darin auch vor.

Posterstein. Garten-Ausstellung auf der Burg öffnet, sobald es die Pandemie zulässt. Zur Einstimmung auf das Thema wird im Podcast„LeseZEIT auf Burg Posterstein“ eingeladen.

Die Ausstellung #GartenEinsichten: „Wie der Gärtner, so der Garten“ – Gartenkultur als Spiegel der Gesellschaft des Museums Burg Posterstein konnte nicht wie geplant am 2. Mai öffnen, weil sich das Museum nach wie vor im Lockdown befindet. Nichtsdestotrotz steht die Sonderschau, die bereits jetzt bis 14. November 2021 verlängert wurde, zur Eröffnung bereit. Sie eröffnet, sobald es die Pandemie-Situation zulässt, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung.

Bis dahin stimmt die Podcast-Folge 4 des Museums auf das Garten-Thema ein und auch die Mitmach-Aktion #GartenEinsichten zur Ausstellungsreihe „Grünes im Quadrat“ erfreut sich großer Beliebtheit.

Franziska Engemann und Marlene Hofmann widmen ihre neueste Podcast-Folge dem Gartenthema. Folge 4, die als Blog-Artikel gelesen oder als Audio-Beitrag gehört werden kann, lädt zu einer Zeitreise in das Jahr 1817 ein: Kurz bevor die junge Malerin Louise Seidler ihr Studium in München beginnt, begibt sie sich noch einmal nach Weimar, Gotha und Altenburg. Sie trifft nicht nur auf den Herzog August von Sachsen-Gotha und Altenburg, sondern auch auf Hans Wilhelm von Thümmel, für dessen Auftrag sie im April nach Altenburg aufbricht.

Engemann liest aus Louise Seidlers Erinnerungen.