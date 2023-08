Präzise Zeit im schön gestalteten Blumenbeet in Greiz

Greiz. Zu Vandalismusschäden erheblichen Ausmaßes war es im vergangenen Jahr im Greizer Park gekommen. Die Parkgärtner haben inzwischen Großartiges geschaffen.

Unser Leser Jürgen Pohle aus Greiz erinnert an eine traurige Meldung in der Online-Ausgabe der Ostthüringer Zeitung vor einem Jahr am 12. August 2022: Die Polizei Greiz hatte die Ermittlungen aufgenommen. Zu Vandalismusschäden erheblichen Ausmaßes war es im Greizer Park gekommen. Die berühmte Blumenuhr wurde dabei beschädigt, großflächig wurden Pflanzen herausgerissen und zertreten. Ein Jahr später, fährt Jürgen Pohle fort, wurde die Wiederherstellung der Blumenuhr mit äußerst präzisen Neupflanzungen sehr gut vervollkommnet. Zudem ziert eine wunderschöne Blumenschrift die gegenüberliegende Seite der Blumenuhr mit: „Fürstlich Greizer Park – die Blumenkunst aus Greiz“. Ein großes Lob an die Greizer Parkgärtnerinnen und -gärtner für diese guten Taten.