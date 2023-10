Probelager schweißt Altenburger Blasorchester noch enger zusammen

Altenburg. Das Blasorchester Altenburg lädt am 28. Oktober zum ersten Jahreskonzert seit der Coronapandemie ein.

Das Blasorchester Altenburg hat kürzlich wieder sein alljährliches Probelager im Naturfreundehaus Grethen durchgeführt. „Seit vielen Jahren verbringen wir zusammen eine Woche, um uns in dieser Zeit intensiv unseren Instrumenten zu widmen und gemeinsam zu üben“, berichtet die stellvertretende Vorsitzende des Orchesters, Christin Baumgärtel.

Auch der Nachwuchs werde natürlich dabei gefördert und an die Musik mit Theorie und Praxisunterricht herangeführt. „Neben den Proben kommt der Spaß aber natürlich nicht zu kurz. Zudem gibt es jedes Jahr neben einer Nachtwanderung auch einen kreativen Nachmittag“, sagt sie. „Während dieser Zeit lernen wir uns alle immer besser kennen und wachsen als Orchester enger zusammen.“

Dieses Jahr habe man das Probelager auch zur Vorbereitung auf das große Jahreskonzert genutzt, das am Samstag, 28. Oktober, in der Aula der Altenburger Volkshochschule stattfindet. „An diesem Nachmittag möchte sich das gesamte Orchester dem Publikum vorstellen und auch wieder in Erinnerung rufen“, meint Christin Baumgärtel, schließlich sei es das erste Jahreskonzert nach der Corona-Pandemie. Die Besucher können sich auf einen bunten musikalischen Mix freuen. Einlass ist am 28. Oktober ab 15.30 Uhr, das Konzert beginnt 16 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos. „Wir freuen uns über jeden Gast, der sich die Zeit nimmt, um sich die Früchte der vielen und intensiven Proben anzuhören. Markieren Sie sich den Tag im Kalender und begeistern Sie uns mit Ihrer Anwesenheit.“